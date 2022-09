(VIDEO) IMA ‘ONU STVAR’ OD 35 CENTIMETARA I STVARA MU PROBLEME! U intimnim odnosima jedno nikako ne može: ‘Nikad im ne dam da sjednu na njega, jer…’

Autor: Dnevno.hr

Jonah Falcon je javnosti poznat kao šmuškarac s jednim od najvećim penisa na svijetu. Naime, njegov spolni organ u erekciji iznosi šokantnih 34,9 cm, što mu zadaje velike probleme kada su u pitanju žene.

Koliko god mu drugi zavidjeli, Jonah je otkrio kako mu zapravo mnogi nezadovoljni dužinom i debljinog svog ”alata” ne bi trebali pozavidjeti, jer mu odnosi sa ženama donose velike probleme i prouzrokuju stres.

Naime, muškarac je objasnio kako muku muči sa ženama koje požele imati odnos sa njim, no ubrzo odustanu jer im bude previše bolni.





“Najveći izazov u ​​posljednje vrijeme je to, ne znam je li mi se organ malo ‘udebljao’ ili što, što većina žena odustaje, ne mogu izdržati odnos sa mnom. Nemam pojma što se dogodilo”, priznao je u seriji “Send Nudes: Body SOS”

“Koristim sve moguće lubrikante, ali uzalud. Obično kažu da su očekivale da sam ‘veliki’, ali ne toliko.”

Falcon je čak otkrio da mora biti jako oprezan tijekom seksa da ne bi oštetio svoju “imovinu” pa tako jednu pozu uopće ne dozvoljaa ženama.

“Uvijek sam bio iznimno oprezan da ga ne oštetim. Sjećam se da se jednom dogodilo da kako mi je uzbuđenje raslo, tako se on počeo kriviti u pogrešnom smjeru i umalo da nije došlo do prijeloma. Nikada nemam odnose tako da djevojka sjedi na meni, jer je to siguran način da dođe do prijeloma”, priznaje.