(VIDEO) ‘GUZOVOZ’ Nitko ne može dokučiti kako to radi! Ljudi mu šalju razne zadatke ne bi li ga uhvatili u prevari

Autor: Dnevno

Muškarac pod nadimkom ‘Lightskinyogi’ na društvenim mrežama objavio je niz videa na kojima je prikazao vježbe koje izvodi kako bi održao sjajnu formu. No, jednim je potezom potpuno izludio pratitelje, ali i korisnike društvenih mreža diljem svijeta koji ne mogu dokučiti kako mu to uspijeva.

Naime, na nekoliko videa koje je objavio muškarac prikazuje kao da pali ‘nevidljivo prijevozno sredstvo’, a potom odlazi na ‘guzi’ baš kao da je ona to prijevozno sredstvo. Ljudi su mu slali razne zahtjeve, od toga da mora držati čašu u ruci dok se vozi, do toga da su ga tražili da se snimi iz raznih kuteva, u raznoj odjeći, no i dalje njegov trik nije nitko uspio razotkriti.

Još ga nitko nije zatražio da se u potpunosti skine kako bi se otklonila mogućnost da se ‘vozi’ pomoću nečega u odjeći, no mnogi vjeruju da je video montiran kako bi izgledalo da se vozi na stražnjici.

Kako god bilo, upravo iz razloga jer nije otkriven način na koji mu to uspijeva, ljudi mu i dalje šalje brojne zahtjeve,i pokušavaju dokučiti kako izvodi trik. No, kako bi odmah demantirali bilo koju pomisao da ga doista ‘vozi’ stražnjica, zadnji u nizu videa koje donosimo jasno prikazuje kako je riječ o urnebesnoj montaži, odnosno dobro osmišljenom triku, a nikako ‘posebnim moćima’ njegove stražnjice.

Pogledajte u nastavku: