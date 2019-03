(VIDEO) BIZARNO: Ona liže WC školjke! ‘Ovo je prvi put da mi je utrnuo jezik’

Video putnice u avionu koja liže dasku wc školjke zapalio je Twitter, a mnoge i zgrozila. Snimka je objavila “Grimiestt”, seksualna radnica/prostitutka iz Brooklyna, koja na društvene mreže često postavlja sadržaje isključivo za odrasle.

“Ližem avionski toalet jer sam grozna, samo tako”, piše u videu.

“Dosad sam polizala mnogo WC školjki, ali je ovo prvi put da mi je jezik utrnuo”, napisala je Grimiestt.

“Utrnuo je jer si upravo pokupila 1.200 bolesti odjednom”, ubrzo je stigao odgovor.

I’ve licked a lotta toilets in my day but this was the first that made my tongue go numb🚽✈️🧻🛩👅👅👅👅👅 pic.twitter.com/4jMLEle2IL

— grimy; keep your blood moving (@grimiestt) March 18, 2019