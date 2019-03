(VIDEO) Bizarniji video niste vidjeli! Evo što je čudak napravio reporteru koji se javljao uživo

Ovaj video postao je viralan nakon što se jedan novinar reporter CBS-a uživo javljao iz jednoga kafića u kanadskome gradu Torontu.

Pogledajte što je sve morao istrpjeti od muškarca koji mu se tijekom javljanja uživo prikrao iza leđa. Ometao ga je tako što je pravio grimase, krivio glavu, disao mu za vratom, a na koncu mu je počeo lizati uho.

Pogledajte kako je to izgledalo.

Wait for it… This reporter was on live TV when a man came up behind him and licked his ear https://t.co/DQwb1EFnkj pic.twitter.com/6NpqV93H6B

— CBS News (@CBSNews) February 28, 2019