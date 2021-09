VAŽAN BLAGOSLOV ZA PČELE: Pridružite se ambicioznoj inicijativi koju je podržao i sam papa Franjo

Autor: Dnevno

“Spasimo pčele i poljoprivrednike” naziv je ambiciozne inicijative prikupljanja potpisa diljem Europe, kako bi poljoprivreda u Europskoj uniji postala neopasna za pčele.

Pčele su zbog upotrebe pesticida neprestano izložene trovanjima, kao i ostali korisni insekti i životinje, a znamo da bez pčela, oprašivača, ustvari, bez bilo koje karike u lancu, i naš opstanak dolazi u pitanje.

Inicijativa ima tri glavna cilja:

1. postupno ukidanje sintetičkih pesticida (smanjenje do 80% do 2030. te izbacivanje pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji u EU do 2035.)

2. mjere za povećanje biološke raznolikosti

3. podrška poljoprivrednicima u prelasku na ekološku poljoprivredu i za istraživanja u tom području.

Inicijativa već ima široku podršku. Pridružili su joj se predstavnici crkve, političari različitih stranaka, udruge i klubovi, kao i stanovnici diljem Europske unije, a svi oni imaju zajednički cilj: “Očuvanje stvaranja za naše potomke”.

Annemarie Gluderer službena je talijanska predstavnica inicijative. Ekološka poljoprivrednica iz Val Venoste poznaje probleme zagađenja pesticidima iz vlastitog bolnog iskustva. Kao majka i baka svjesna je da su njezina generacija i oni prije nanijeli veliku štetu stvaranju. Za nju je stoga glavni prioritet popraviti ovu štetu što je više moguće, kako bi unuci njezinih unuka i dalje mogli dobro i sretno živjeti na našem planetu.

Sada inicijativa dobiva i blagoslov “sa samog vrha”: predstavnici peticije imat će audijenciju kod Pape Franje 8. rujna 2021., kako bi promicali ovu inicijativu i misiju, te se zajedno molili za ostvarenje ciljeva misije.

Kako sam papa Franjo kaže, sva su stvorenja međusobno povezana, pa se stoga “svatko mora cijeniti s ljubavlju i divljenjem, a svi ovisimo jedni o drugima.”

Iz tog su razloga podržavatelji inicijative sigurni da će ovaj papin blagoslov imati učinka te će se skupiti dovoljan broj potpisa za predaju peticije Europskoj komisiji u Bruxellesu – “Za pčele, za poljoprivrednike, za sve ljude.”

Osobnu poruku te poruke svih udruga i institucija Papi će predati osobno Annemarie Gluderer.









Putovanje u Rim započelo je 30. kolovoza i zaustavit će se u mnogim različitim talijanskim gradovima radi promicanja zajedničke misije i susreta s udrugama i institucijama.

Podržite inicijativu na sljedećoj stranici: https://www.savebeesandfarmers.eu/eng

U Republici Hrvatskoj ovu inicijativu podržava i promovira udruga Zemljane staze.