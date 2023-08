Ušao taksistu u auto i imao jednu molbu, vozač burno reagirao: ‘Kako se usuđuješ?’

U današnjem ubrzanom svijetu, taxi usluge su postale nezaobilazan dio urbanog života, pružajući brzu i efikasnu opciju transporta. Međutim, iza ove praktičnosti često se kriju neugodnosti koje putnici doživljavaju tijekom vožnje, no istih nisu lišeni ni sami vozači.

Od nesporazuma oko rute do neljubaznog ponašanja, iskustva s taksi vozačima mogu značajno utjecati na percepciju ove usluge.

Nije ljubitelj cajki

Svoje neugodno iskustvo opisao je jedan muškarac na Redditu. On je otkrio kako je doživio neugodnost od nekoliko vozača taxija i to kada ih je tražio da promijene radijsku stanicu. Naime, muškarac je otkrio kako nije ljubitelj tzv. ‘cajki’ ,a koje je bio primoran slušati u vozilu. Kada je, pak, zamolio vozače da promijene stanicu, naišao je na neočekivani otpor, zbog čega je ostale korisnike Reddita upitao je li drugima normalno da zamole vozača da promijeni stanicu dok ih vozi do njihovog odredišta.





“Zadnjih dva-tri puta, kad bih ušao u taxi na nafrljeni Extra FM i zamolio vozače da promijene stanicu, naišao sam na reakciju tipa: “Kako se usuđujem uopće pitati” itd. Puno puta su ljudi normalno samo promijenili, a krkani se bune oko toga. Po meni je to najnormalnija stvar, što vi mislite?”, upitao je muškarac i dodao: “Čisto informativno, nisam prema ikome bio bezobrazan, niti se ponašao kao seljo.”

‘Njegov auto, njegova pravila’

Mnogi su u komentarima poručili kako je normalno da onaj tko plaća uslugu taxi prijevoza zatraži i da se prilagodi radijska stanica, a brojni su dodali i kako su ih obično taksisti sami pitali je li im u redu glazba.

“Normalno je. Ti plaćaš vožnju, nije da te susjed usput besplatno odveo do odredišta pa se držiš “njegov auto, njegova pravila”. On se tebi mora prilagoditi”, “Neće ti ništa biti od 10 minuta cajki. Neće ni njemu biti ako ih 10 min ne sluša, u krajnjoj liniji plaćaš uslugiu, nisi stopirao, možeš birati uvjete usluge”,”Cajke kod mene izazivaju egzistencijalnu krizu i potrebu za čupanjem iz vlastite kože. ne toleriram ih duže od dvije sekunde. Tražio sam prije taksiste da ih uklone. Sva sreća ne živim više u Hrvatskoj pa ne dolazim toliko u kontakt s istima”, neki su od komentara.