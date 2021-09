URNEBESNO! Umjetnik uzeo više od pola milijuna kuna od muzeja i poručio: ‘To što sam vam napravio zapravo je umjetničko djelo’

Autor: Zlatko Govedić

Muzej moderne umjetnosti Kunsten (Aalborg, Danska) posudio je više od pola milijuna kuna umjetniku Jensu Haaningu (56) za postavljanje svojih dvaju najpopularnijih umjetničkih djela.

Prvo djelo naziva se “Prosječni danski godišnji prihod” iz 2011. godine. Riječ je novčanicama danskih kruna u okviru. Drugo je pak ranije djelo “Prosječni austrijski godišnji prihod”.

Za originalna djela Haaning je posudio novac od banaka, no muzej Kunsten pristao je posuditi mu gotovinu iz svojih ograničenih rezervi. Za prvo djelo trebalo mu je 328.000 danskih kruna (vrijednost je gotovo ista u kunama), a za drugo 25.000 eura (187.300 kuna).

No Haaning je doradio svoja umjetnička djela i poslao muzeju dva prazna okivra s objašnjenjem da je uzimanje novca koje mu je posudio muzej zapravo umjetničko djelo.

“Posao je u tome što sam uzeo njihov novac. To nije krađa. To je kršenje ugovora, a kršenje ugovora dio je posla. Naravno da im to neću vratiti”, rekao je Haaning prošlog tjedna za danski radijski program P1 Morgen.

Ravnatelj muzeja Lasse Andersen tvrdi da je dan prije otvaranja nove umjetničke izložbe Jens Haaning isporučio naručena umjetnička djela. No tek kada je paket otvoren, kustosi su uvidjeli da su okviri prazni. Kada su tražili objašnjenje, Haaning im je poslao e-mail u kojem je pisalo kako smatra da bi bilo bolje da njegovo djelo preimenuju u “Uzmi novac i bježi”.

“Apsolutno želim dati Jensu za pravo da je stvorio originalno djelo, što je u duhu izložbe, ali to nije dogovor koji smo imali”, rekao je Andersen i dodao da ga još neće prijaviti policiji jer ima rok do 16. siječnja 2022. da vrati posuđeni novac.