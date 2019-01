Umro dr. Stewart Adams: Stotine milijuna ljudi diljem svijeta koriste lijek koji je otkrio

Autor: Hina

Dr. Stewart Adams, koji je u borbi protiv svog mamurluka otkrio da lijek protiv bolova ibuprofren djeluje, umro je u 95. godini, prenosi u četvrtak BBC.

Adams je više od deset godina sudjelovao u ispitivanju tog lijeka i čekao još sedam kako bi bio prihvaćen. Istraživačkom odjelu korporacije Boots priključio se nakon studiranja farmacije na sveučilištu u Nottinghamu.

Adams je 2015. otkrio BBC-ju da mu je prva konzumacija lijeka razbistrila glavu kako bi mogao održati govor. Sin Chris u srijedu je potvrdio smrt svog oca.

Profesor Kevin Shakesheff sa sveučilišta u Nottinghamu istaknuo je kako je Adamsova karijera i doprinos pacijentima “inspirativan”, piše BBC.

“Ostat će upamćen po svojim uspjesima u stvaranju jednog od najvažnijih sredstava protiv bolova na svijetu no i, kao kod mnogih inspirativnih ljudi, po tome što se vraćao nakon niza neuspjeha u ranijim kliničkim testiranjima prije nego što je sa svojim timom stvorio ibuprofen”.

“Njegov život je podsjetnik za sve u Nottinghamu da možemo promijeniti svijet kroz posao koji obavljamo u našim lokalnim tvrtkama, bolnicama i sveučilištima”.

Adams je rođen 1923. u Byfieldu u Engleskoj. Školu je napustio sa 16 godina i počeo raditi u ljekarni koju je vodio Boots.

Taj posao je vodio do diplome iz farmacije na Sveučilištu Nottingham, nakon čega je i doktorirao na sveučilištu u Leedsu prije no što se 1952. vratio u tvrtku iz koje je krenuo i u kojoj je ostao do kraja svoje karijere.

BBC-ju je 2015. rekao i kako je najzadovoljniji time što stotine milijuna ljudi diljem svijeta koriste lijek koji je otkrio.