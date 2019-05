(TEST) Odaberite anđela čuvara i primite duhovnu poruku koja će vam biti misao vodilja

Autor: ZG/Dnevno.hr

Odaberite anđela i na dnu stranice pročitajte njegovu poruku.

1.

Imate majčinsku stranu koja se, naravno, brine za one u potrebi, ali to mora biti uravnoteženo s receptivnošću ili je protok blokiran. Primanje je suština ženske energije, a to znači dopustiti sebi da primite s milošću i zahvalnošću. Ako se osjećate krivima kada tražite druge za pomoć ili ako se osjećate loše zbog primanja darova, onda blokirate svoju žensku energiju.

Započnite primjećivanjem stotina darova koje primate svaki dan, bilo da vidite ljepotu u prirodi, svjedočite dirljivom ljudskom trenutku ili primite zagrljaj od nekoga. Jednostavno kažite “Hvala” za svaki dar i održavajte Božanski tok snažnim.

2.

Primili ste ovu kartu jer su anđeli Harmonije čuli vaše molitve za pomoć. Postoje slučajevi u vašem životu kada se možete osjećati neuravnoteženi zbog stresa i zahtjeva koje svakodnevno imate, što može izazvati sve vaše odnose.

To može stvoriti nesklad unutar vas i onih oko vas. Vaš anđeo Harmonije želi da osjećate mir znajući da pokušava riješiti svaku neusklađenost koju doživljavate s prijateljima, voljenim osobama i suradnicima. Tijekom tog vremena neusklađenosti, spoznajte da vam Anđeli Harmonije pomažu u duhovnom svijetu da osjetite i vidite pozitivan ishod.

Pokušajte se osjećati opušteno u spoznaji da nije daleko vrijeme u kojem ćete osjećati pozitivnu ravnotežu i sklad koji želite ponovno otkriti u svom životu. Budite strpljivi i neka Anđeli Harmonije brinu o ostalom.

3.

Kako vaše srce iscjeljuje stare emocionalne boli, dobivate nove blagoslove i ljubav. Ovaj odabir označava da iscjeljujete neku staru emocionalnu bol – prva stvar koja vam padne na pamet je točno ono pitanje koje rješavate.

Kad otpustite ljutnju, krivnju ili druge emocionalne rane, budite novu razinu moći unutar sebe koja privlači sve što želite… i više od toga. Znajte da zaslužujete ljubav i da zaslužujete sretno srce.

4.

Ovaj odabir označava kraj karmičke lekcije ili ciklus u kojem ste uspješno očistili ugovor ili dug iz svoje prošlosti. To bi se moglo odnositi na izazovnu situaciju koju ste nedavno imali u vašem životu ili na uznemirujuće iskustvo s pojedincem koje je uključivalo velik trud ili bol. Iako postoje kontinuirane lekcije s kojima se trebamo suočiti tijekom cijelog života, nikada više nećete morati ponoviti ovu lekciju.

Baš kao što morske struje neprestano slabe i jačaju, potičemo vas da se prilagodite i onom dobrom i onom lošem u vašem životu. Navodeći: “Ovo će također proći” u odnosu na svako iskustvo, ostat ćete usredotočeni, uzemljeni i stabilni.

5.

Usred brzog ritma koji svakodnevni život zahtjeva, odvajanje vremena za upuštanje u čist užitak, rijetko je uključeno u naš popis stvari koje trebamo obaviti – ili je to prvo što ćemo ukloniti nakon što postanemo zauzeti. Kada ste posljednji put učinili nešto da bi se osjećali dobro?

Sada je vrijeme da dopustite svojim osjetilima da istinski sudjeluju u jednostavnim i dubokim užicima života. Pripremite poseban obrok i uživajte u svakom od okusa i tekstura.

Uronite u zvukove prirodnog svijeta. Gledajte djecu ili životinje u igri – i pridružite im se! Zagrlite voljenu osobu. Odvojite vrijeme za šetnju uz plažu ili kroz šumu.

6.

Probudite dijete u sebi i podsjetite se na lijepe i jednostavne stvari u životu. Anđeli potvrđuju da ste na pravom putu. Od vas traže da se usredotočite na svoje snove i da poštujete svoje unutarnje dijete tako što ćete raditi više onoga što vam donosi radost u životu.

Zamolite svoje anđele da osvijetle vaš put i da vas vode u svemu što radite. Kad vidite dugu, njezine iscjeliteljske vibracije će vas potaknuti da slijedite svoje snove.

7.

Ponekad zaglavimo u rutini pokušavajući doći negdje ili biti netko utemeljen na vanjskim pritiscima i očekivanjima. Zaglavimo u našim svakodnevnim životnim rutinama tako dugo da zaboravimo ono za što osjećamo strast.

Vrijeme je da sebi date dozvolu da učinite više onih stvari koje vas doista oživljavaju. Sjetite se što je bilo to što vas je natjeralo da zgulite plahte ujutro i radosno skočite u dan! Pronađite način da ponovno raspoznate te energije u vašem životu.

Pronađite načine na koje ćete ponovno osvijetliti svoj svakodnevni život sa stvarima za koje osjećate strast, a energija vašeg Unutarnjeg Svjetla će vas početi voditi na svjetlo i na nove putove izražavanja u svijetu. Slijedite puls svoje strasti!

8.

U vašem životu se odvija duboka preobrazba. Uspjeli ste riješiti probleme s prošlošću i kao rezultat toga, vaša prava priroda sada počinje izlaziti. Ova kartica je ovdje kako bi vas potaknula da nastavite na svom duhovnom putovanju i da i dalje budete ono što jeste. Imate puno za ponuditi svijetu. Ljubav je čarobna, jer ima moć transformirati sve stvari. Ljubav koju držite ima moć dotaknuti ne samo one oko vas, već čitav svijet. Kad postanete svjesni vlastite ljepote, ne samo da ste osnažili sebe, nego također pomažete u odražavanju ljepote u drugima.

Kako se vaša duhovna svijest produbljuje, tako će se ostatak vaše svijesti proširiti i produbiti. To će imati čaroban utjecaj na vaš život koji će, osim vas, osjetiti i svi oni oko vas. Tijekom narednih tjedana obratite pažnju svaki put kada leptir uleti u vaše vidno polje, jer to potvrđuje čudesan napredak koji radite.