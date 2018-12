Svemirski brod Virgin Galactica uspješno dosegnuo granicu Svemira

Autor: Hina

Svemirski turistički brod Virgin Galactica poletio je u četvrtak iz poligona u kalifornijskoj pustinji Mojave prema rubu Svemira, misiji koja je označila prvi američki let s ljudskom posadom izvan atmosfere od kraja američkog shuttle programa 2011.

Testni let nagovještava novo razdoblje svemirskih putovanja koje bi moglo započeti već 2019. utrkom Virgin Galactica britanskog milijardera Richarda Bransona protiv drugog milijardera, utemeljitelja Amazon.coma Jeffa Bezosa i njegove tvrtke Blue Origin oko toga tko će prvi ponuditi suborbitalne letove turistima.

Virginova letjelica s putničkom svemirskim brodom SpaceShipTwo poletjela je u 7 sati ujutro po lokalnom vremenu iz poligona Mojave, oko 150 kilometara sjeverno od Los Angelesa. Richard Branson bio je među stotinama promatrača lansiranja.

Virginova letjelica ‘oteglila’ je SpaceShipTwo na visinu od 13,7 kilomatara i oslobodila je. Nekoliko sekundi kasnije SpaceShipTwo zapalio je motore koji su ga katapultirali na visinu od najmanje 80,47 kilometara iznad Zemlje, dovoljno visoko da piloti dožive bestežinsko stanje i vide zakrivljenost Zemlje. Brod s pilotima Markom Stuckyjem i Frederickom Sturckowom uspješno je sletio na Zemlju na poligon u kalifornijskoj pustinji Mojave.

Ovaj probni Virginov let zbiva se četiri godine nakon što se originalni SpaceShipTwo srušio tijekom probnog leta i tada je pilot bio teško ozlijeđen a kopilot je poginuo.

“Bilo je izazova i stići konačno do ove točke kad smo barem u dometu svemirskih visina veliki je uspjeh za naš tim”, rekao je izvršni direktor Virgin Galactica George Whitesides.

Na probnom su letu uz dva pilota bili i NASA-ina istraživačka oprema i manekenka Annie koja glumi putnika.

Više od 600 ljudi do sada je uplatilo pologe za karte za buduće svemirske letove Virgin Galactica, među njima i glumac Leonardo DiCaprio i pop zvijezda Justin Bieber. Let od 90 minuta košta četvrt milijuna dolara.

Letovi na raketi New Shepard Blue Origina koštat će između 200.000 i 300.000 dolara. New Shepard već je bio na rubu Svemira tzv. Karmanovoj granici između zemljine atmosfere i Svemira, no taj je let bio bez ljudi.