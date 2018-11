SVEĆENIK IZAZVAO LAVINU OSUDA: Djeca ga užetom vukla u Porscheu!

Malteški svećenik John Sultan u selu Zebbugu na otoko Gozou u ponedjeljak je izazvao osude dijela domaće javosti jer je stojeći u automobilu ‘Porsche Boxter’ spuštena krova mahao okupljenima dok je dva reda od oko pedesetoro školske djece užetom vuklo automobil.

“Žao mi je no za mene to jednostavno nije problem pa takvi komentari nisu u redu”, rekao je u utorak Sultan za malteške medije.

Sin ubijene malteške novinarke Daphne Caruana Galizie, Matthew, oštro ga je osudio riječima: “Malta: kad se Crkva sljubi s kleptokratskom kulturom”.

Malta: when the church embraces kleptocratic culture. Parish priest standing in a convertible Porsche Boxster S being pulled through his village by children. Source and video: https://t.co/PRBaxz17HN pic.twitter.com/xjwkL74xr3

— Matthew Caruana Galizia (@mcaruanagalizia) 12 November 2018