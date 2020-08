(VIDEO) SVAKA ČAST! 71-godišnji portugalski predsjednik spasio dvije žene iz mora

Autor: Zlatko Govedić/Dnevno.hr/Hina

Sedamdesetjednogodišnji predsjednik Portugala Marcelo Rebelo de Sousa pomogao je prilikom spašavanja dvije žene čiji se kajak prevrnuo u pokrajini Algarve, piše u ponedjeljak BBC.

Na fotografiji se vidi kao predsjednik pliva prema ženama koje su odnijele morske struje. Poslije je rekao novinarima da su ih struje odvukle od plaže.

Predsjednik Rebelo de Sousa trenutno ja na odmoru u južnoj pokrajini Algarve, čime promiče portugalski turizam.

Ekonomija Portugala uvelike ovisi o turističkom sektoru koji je snažno pogođen pandemijom koronavirusa.

Predsjednik je razgovarao s novinarima na plaži Praia do Alvor, kada je zamijetio žene u nevolji. Snimljen je kako pliva do njih kako bi im pomogao. Do njih je ranije došao muškarac koji je pokušavao okrenuti kajak, a u pomoć im je stigla i osoba na jet skiju, navodi BBC.