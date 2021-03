Stručnjak za čišćenje otkrio zašto oprano rublje smrdi i čemu teniske loptice! Ako tenisice perete ovako, više nećete!

Većina je bar jednom do sad oprala svoje omiljene tenisice u perilici rublja. Možda nakon pranja nisu bile “kao nove”, no mogli ste ih nositi još neko vrijeme, no jeste li primijetili da im je znatno pala kvaliteta?

Kako to ne bi učinili novom paru omiljenih tenisice, donosimo trikove vlasnika jedne tvrtke za čišćenje, Will Lankstona koji je za The Sun otkrio kako pravilno prati tenisice, te što zapravo pranje istih u perilicu rublja može napraviti.

“Savjetujem da ne perete tako tenisice te da ih nikako ne stavljate u sušilicu. Toplina može zgužvati tenisice i uništiti ljepilo koje ih drži. Sušilica također može smanjiti tenisice ovisno o materijalu od kojeg su napravljene.”

Dodaje kako je ipak najbolji način čišćenja – vlažna krpa u ruke i lagano brisanje.

Otkrio je i kako će vam ručnici biti mekani, odnosno čemu zapravo služe one loptice koje neki ubacuju i u perilicu.









“Ako želite da vam ručnici, kaputi ili jastuci budu mekani, stavite tenisku lopticu u sušilicu zajedno s njima. Osim što će sve biti mekano i glatko, zahvaljujući teniskoj loptici sve će se brže osušiti.”

Pitali ste se možete li staviti previše praška, a bili ste uvjereni da nikad nije previše omekšivača? E, tu ste se jako prevarili.

Upravo to može biti dovesti do neugodnog smrada vaše odjeće, dodao je i da se bakterija nećete riješiti pranjem rublja na visokoj temperaturi, evo što on savjetuje: “Previše praška za pranje rublja može stvoriti probleme kao što su mrlje na odjeći, smrad u perilici i duže sušenje odjeće. Također, pranje rublja na visokoj temperaturi ne ubija bakterije – stavite izbjeljivač na bazi klora.”