Što kad otvoreni kišobran ne ide kroz vrata aviona? Trump ima rješenje koje govori sve o njemu!

Donald Trump u nedjelju je ušao u predsjednički Air Force One i napravio nevjerojatno budalastu stvar; mrtvo hladno je ostavio kišobran pred vratima aviona.

Znamo da zvuči blesavo, ali obratite pažnju na video koji je instantno postao viralan: čovjek se penje stepenicama držeći crni kišobran iznad glave.

Kako se približava vratima aviona tako sve više spušta ruku s kišobranom, dok ga na kraju praktički ne počne vući po podu.

Završna scena je ulazak američkog predsjednika u zrakoplov te, umjesto da naprosto kao svaki normalan čovjek zatvori kišobran i unese ga unutra, naprosto ga ostavi otvorenog pred vratima i uđe unutra. Doslovno se ni ne okrene.

Unbelievable — Trump doesn’t know how to close an umbrella, so inside of closing it and bringing it aboard Air Force One with him, he just dropped it outside the plane. pic.twitter.com/G5AtmPaRvz

— Aaron Rupar (@atrupar) October 27, 2018