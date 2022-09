ŠTO ĆE NA OVO REĆI PREMIJER? Arsen Bauk objavio ‘screenshot’ koji se Plenkoviću neće svidjeti

Dok plinska afera potresa Hrvatsku, neki su odlučili šalu iskoristiti kao ‘ispušni ventil’, jer malo tko ovih dana ne osjeća jad, frustriranost i ogorčenost zbog čitave situacije u zemlji, a posebno nakon što se doznalo za ‘biznis’ vrijedan više od nevjerojatnih milijardu kuna.

Među inima se našao i SDP-ov saborski zastupnik Arsen Bauk, koji je na svom Facebook profilu objavio ‘screenshot’ RTL televizije, koji se premijeru Andreju Plenkoviću baš i neće svidjeti.

“Premijer Plinković”

“Vidoviti RTL”, napisao je Bauk uz screenshot na kojemu se vidi da su na RTL-u ‘prekrstili’ premijera Andreja Plenkovića te mu prezime krivo napisali ‘Plinković’.





A zašto s premijeru to neće svidjeti? Podsjetimo, u jeku kampanje za lokalne izbore, premijer se obrušio na medije zbog tadašnjeg HDZ-ovog kandidata na izborima za gradonačelnika Grada Zagreba, a danas člana NO Ine, Davora Filipovića.

Naime, nakon objave rezultata drugog kruga lokalnih izbora, Plenković se okomio na RTL i Novu TV jer su, kako je rekao, namjerno pogrešno izgovarali Filipovićevo ime ne bi li mu time odmogli da bolje prođe na izborima.

“Kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba je doživio takvu agresiju, divljaštvo, bezobrazluk, gdje su mu pojedini voditelji namjerno kao slučajno govorili pogrešno ime. Ne možete nekoga zvati u goste i ne znati mu ime”, kazao je danas Plenković.

No, ranije je predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačia, gostujući uživo u programu televizije N1, čak dvaput zabunom nahvalio Tomislava Tomaševića umjesto Filipovića.

“Vidi se da on to zna, da ima rješenja i nudi ozbiljan program, a to zagrebački birači prepoznaju u gospodinu Tomaševiću”, kazao je Bačić ozbiljno na što mu je voditeljica sugerirala kako je vjerojatni mislio na Filipovića.









Usprkos tome, u istoj je emisiji ponovio isti gaf. “Gospodin Tomašević se pokazuje ako najozbiljniji kandidat i budući gradonačelnik…”, ponovio je Bačić.