STARIJA KOKA I MLAĐI FRAJER su dobitna kombinacija: Dokazano zašto su žene sretnije u vezi s mlađim muškarcem

Autor: Dnevno

Studija na kojoj je radio psiholog, doktor Justin Lehmiller sugerira da su žene zadovoljnije u vezi s mlađim muškarcem. On je ispitao 200 žena heteroseksualne orijentacije o njihovim ljubavnim vezama, uključujući i to koliko godina ima njihov partner, koliko su zadovoljne vezom i slično.

Rezultati su pokazali da su žene koje imaju partnere koji su deset ili više godina mlađi od njih, najzadovoljnije vezama i veoma su im posvećene, u odnosu na žene čiji su partneri stariji ili istih godina kao one.

“Zašto su žene najsretnije u vezi s mlađim muškarcima? Ne mogu sa sigurnošću na to odgovoriti na osnovu svojih podataka, ali moguće je da kada je žena u vezi starija, među partnerima postoji više jednakosti. Iz ranijih istraživanja znamo da su parovi među kojima ima više jednakosti sretniji, pa je to možda u pitanju i u ovom slučaju”, kaže doktor Lehmiller, kako prenosi Mirror.

Ovaj psiholog sugerira i da su u vezama u kojima je žena starija od partnera, one možda u dominantnijoj poziciji. “Znamo da mnogi muškarci vole dominantne, moćne žene, a starijim damama pripisuju upravo takve osobine. Možda se zbog tog osjećaja moći one osjećaju zadovoljnije, a možda im to pomaže i da dobiju ono što žele – u seksualnom i svakom drugom smislu”, promišljanja su ovog doktora.

Što Vi mislite, jesu li žene stvarno sretnije s mlađim muškarcima? Je li uistinu mlađe ujedno i slađe?