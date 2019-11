SRAM I TRAUME! Silovani muškarci progovorili: Ne vjeruju da su nam partnerice to napravile pa nas ismijavaju!

Autor: Dnevno

Kad muškarac ima penetracijski seks sa ženom bez njezine dozvole, to je silovanje. Međutim, što ako žena natjera muškarca da ima takav seks s njom, ali bez njegovog pristanka? Možda ćete se iznenaditi, ali to nije silovanje prema zakonima Engleske i Walesa.

Profesorica Siobhan Weare s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Lancasteru provela je prvo istraživanje o prisilnoj penetraciji u Velikoj Britaniji 2016./2017. obradivši iskustva više od 200 muškaraca u on-line anketi.

Njezina najnovija studija zasnovana je na intervjuima “jedan na jedan”, s 30 muškaraca obavljenih između svibnja 2018. i srpnja 2019. godine, u kojem se detaljno istražuje kontekst u kojem se odigrava ovakav seksualni čin, ali i reakcija kaznenog sustava na nju.

Kako prenosi BBC, svi sudionici istraživanja željeli su ostati anonimni, a jednog od njih profesorica nazvala je John.

Ispovijest silovanog Johna





John je priznao profesorici da je prvi znak da nešto nije bilo u redu, kad je njegova partnerica počela epizode sa samoozljeđivanjem. Poslije posebno zastrašujućeg incidenta, morao je odvesti čak na hitnu. Ovaj je par proveo sate i sate raspravljajući o mogućim psihološkim uzrocima tako nečega.

Šest mjeseci nakon boravka u bolnici, partnerica se namjerila na Johna. Dolazila bi kući s posla “i zahtijevala od mene seks”, kaže on te dodaje da je bila nasilna i da je došlo do toga da je svakodnevno strahovao od njezinog povratka s posla.

Jednom prilikom John se probudio i shvatio da mu je njegova partnerica vezala desnu ruku lisicama za metalni okvir kreveta. Potom ga je počela zvučnikom udarati u glavu, a drugu mu je ruku vezala najlonskim užetom, pokušajući ga primorati na seksualne odnose. Uplašen i povrijeđen, John nije mogao udovoljiti njezinim zahtjevima – zato ga je ona i dalje tukla i ostavila vezanog pola sata, da bi ga zatim oslobodila

Poslije toga je odbijala razgovarati s njim. Partnerica mu je u međuvremenu zatrudnjela. Tijekom trudnoće, nije bilo nikakvih problema, ali nekoliko mjeseci poslije bebinog rođenja, John se probudio jedne noći shvativši da je lisicama vezan uz krevet. Potom ga je partnerica natjerala da proguta viagru i nakon toga mu je zavezala usta. “Nisam mogao ništa napraviti”, rekao je on. “Poslije toga sam sjeo pod tuš i ostao tamo, ne znam koliko dugo”, pričao je silovani muškarac.

Kad je John pokušao to ispričati drugima, često se susretao s nevjericom i čuđenjem pa i ismijavanjem. “Pitali su me zašto nisam izašao iz kuće. Prvo i prvo, to je moja kuća koju sam kupio za svoju djecu, a tu je i financijska strana, bio sam vezan za tu vezu financijski”, kaže on. “Ljudi mi i dalje ne vjeruju i često me pitaju: ‘A zašto joj nisi uzvratio?’ To često čujem od drugih. E, pa to je lakše reći nego uraditi”, govorio je John profesorici.

Silovanim muškarcima nitko ne vjeruje

Aspekti Johnove priče ponavljaju se i u iskustvima drugih muškaraca sa kojima je razgovarala profesorica i znanstvenica Weare. Jedan od njezinih nalaza je da je počinitelj u slučajevima “prisilne penetracije” često ženska partnerica ili bivša partnerica (njezino istraživanje bavi se samo prisilnom penetracijom u odnosima muškaraca i žena) i da je to iskustvo često samo jedan element u širem obrascu obiteljskog zlostavljanja.

Iskustvo nevjerice također se često spominje i kod drugih sugovornika “Mora da si uživao, inače bi to ranije prijavio”, prepričava jedan muškarac, ono što mu je rekao policijski službenik.

Drugi sudionik se povjerio: “Bojimo se govoriti i neugodno nam je, a kad pričamo o tome, ne vjeruju nam zato što smo muškarci. Kako muškarac može biti zlostavljan? Pogledajte ga samo, pa on je muškarac.”

Muškarce je sram prijavljivati iskustva s prinudnom penetracijom – oni najčešće prijave obiteljsko nasilje, ni ne spominjući seksualno zlostavljanje. Utjecaj na mentalno zdravlje može biti ozbiljan, uključujući posttraumatski stresni poremećaj, pomisao na samoubojstvo i seksualnu disfunkciju

Jedan od mitova koje je razbilo istraživanje profesorice Weare je da je prisilna penetracija nemoguća, zato što su muškarci fizički jači od žena. Drugi je da muškarci doživljavaju sve prilike za seks sa ženama kao pozitivne. Treći mit je da ako muškarac ima erekciju, on mora željeti seks. Štoviše, zaključuje profesorica prema rezultatima svojeg istraživanja: “erekcija je čisto fiziološka reakcija na stimulans. Muškarci mogu imati i održati erekciju čak i kad su uplašeni, bijesni, prestravljeni, i tako dalje”.

Veliki broj sudionika u studiji iz 2017. godine prijavio je iskustva prisilne penetracije, nakon što su se jako napili ili su bili pod utjecajem droga pa nisu mogli zaustaviti ono što im se događa. Jedan od intervjuiranih za novu studiju opisuje kako je išao kući sa ženom nakon izlaska po noćnim klubovima i izgubio svijest pošto je dobio nešto za što pretpostavlja da je droga za silovanje.

Drugi opisuje da je bio primoran na seks dok je radio u kampu kao student. Njegova kolegica saznala je njegovu tajnu da je homoseksualac i prijetila je da će svima to reći, ako ne spava s njom. Budući da se nije deklarirao pred prijateljima, obitelji ili kolegama, osjećao je da nema drugog izbora nego da popusti pod njezinim pritiskom.

Većina sudionika u ovome istraživanju doživljava iskustvo s prisilom na penetraciju kao “silovanje”, a neki su bili nezadovoljni zato što se to ne računa kao silovanje prema zakonima Engleske i Walesa.

U jednoj od studija ove engleske profesorice – naslovljenoj “Oh, pa ti si muškarac, kako te može silovati žena, pa to nema nikakvog smisla” – ona ističe da je u nekoliko američkih država silovanje najšire definirano kao seksualni odnos bez uzajamnog pristanka, a da u australskoj državi Viktorija postoji konkretno kazneno djelo “silovanje prisiljavanjem na penetraciju”.

Jedna od osam preporuka iznesenih u ovoj najnovijoj studiji je da reforma zakona o silovanju koja bi uključila slučajeve prisilne penetracije zahtijeva ozbiljno razmatranje.