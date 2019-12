ŠOKANTNO SVJEDOČANSTVO: ‘Imam 21 godinu i spavala sam s ocem svoje prijateljice!’ Evo što joj je poručila savjetnica

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Anonimna djevojka (21) prije nekoliko tjedana spavala je s 49-godišnjim očevim prijateljem, javljaju britanski mediji.

On je ujedno i otac njezine prijateljice pa je to sada vrlo problematična situacija. Spolni odnos dogodio se, kako kaže, nakon 21. rođendana njegove kćeri, tj. njezine prijateljice.

“On je razveden, tako da ne možemo govoriti o preljubu, no brinem se kako bi moj otac i prijateljica reagirali kada bi doznali za nas dvoje. Nakon tog događaja, još smo se nekoliko puta dopisivali, a on je rekao da me želi opet vidjeti. Doista mi se sviđa i mogu se zamisliti u vezi s njim, no osjećam da bi to bila loša ideja”, objasnila je devojka u pismu savjetnici Coleen Nolan.

“Priznala sam to nekim prijateljicama i one su zgrožene, ali ponajprije zato što je on “star”. Ipak, vjerovali ili ne, zapravo je dobra osoba i nije da me poznaje od mog rođenja. Moj ga je otac upoznao prije tri godine, pošto smo se preselili u njegov kvart, a ja sam se zbližila s njegovom kćeri. Znam da je to sve komplicirano, ali on mi se sviđa. Što da učinim?”, upitala je poznatu savjetnicu.

Nolan je rekla djevojci da se drži instinkta koji joj govori da je to loša ideja.

“On je stariji čovjek i to ti je sada uzbudljivo, ali smatram da je njegovo ponašanje pogrešno na više razina. Tvoj će otac biti bijesan na njega, a tvoja će se prijateljica razočarati u oboje. Nesumnjivo će se uništiti svi vaši obiteljski odnosi”, poručila joj je savjetnica.