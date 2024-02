Snimka djece iz Jugoslavije širi se mrežama: ‘Gonite me u zatvor, neću’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Društvenim mrežama već se neko vrijeme širi snimka nastala 1960-ih, a koja ilustrira kakav su odnos imala djeca prema školi u to vrijeme, ali i njihovi roditelji. Snimka je mnoge nasmijala, ali i rastužila.

Neki pokrenuli pitanje koliko se odonda do danas promijenio odnos djece prema školi, a dosta je onih koji su zaključili da mnoga djeca ni danas ne vole u školu, dok su se brojni prisjetili svojih neugodnih iskustava iz školskih dana.

Na početku snimke jedan otac objašnjava kako je njegova kći išla u školu sedam godina i završila pet razreda, dok je šesti dvaput ponavljala, a onda je pala odluka da prestane sa školovanjem jer ”propada”, po riječima oca.

Dijete propada?

Kada je voditelj upitao oca zašto “dijete propada”, on je uzvratio: “Pitajte je vi, što ću je ja pitati? Ja sam je pitao i mene je već zabolio jezik”.

Voditelj je tada rekao kako djeca moraju ići u školu, no djevojčica je bila ustrajna: “Neću više nikad. Gonite me u zatvor, neću. Šta ćete mi sad kad neću?”.

Nakon toga, čuje se drugi otac koji isto negoduje i iznosi neobične razloge zašto on ne želi da mu dijete ide u školu. “Tamo se skidaju u gaće i idu na gimnastiku. E, moja neće jer ja to ne dam, to je moje”, rekao je.