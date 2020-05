SEKSUALNI OBIČAJI DILJEM SVIJETA KOJI ĆE VAS ŠOKIRATI! Djevicama je zabranjeno udati se, ‘grabi’ se tko koga stigne!

Vjerovali ili ne, seks na stražnjem sjedalu polovnog automobila, igranje uloga i vezivanje partnera za radijator nisu najegzotičnije stvari koje možete raditi u krevetu, odnosno izvan njega. Portal Povijest.hr donosi listu drevnih, istodobno šokantnih i zabavnih seksualnih praksi diljem svijeta!

Guam

Dok je djevičanstvo u mnogim zemljama karta za ulazak u brak, na pacifičkom otoku Guamu od davnina vrijede bitno drugačija pravila: na cijeni su one koje su se rano “pustile u promet”. Ovakav nazor ide toliko daleko da je djevojci koja se nije otarasila “junfa” zakonom zabranjeno udati se. Da, dobro ste pročitali! Kako bi se smanjio broj starih cura i povećao natalitet, lokalna vlada unajmljuje odred kršnih mladića, koji obilaze sela i defloriraju potencijalne udavače. Ne radi se ni o kakvoj prisili: cure dobro znaju kad će imati “posjet”, a njihove obitelji nerijetko daju novac i poklone pripadnicima odreda ljubavnika!

Haiti

Ako se želite baviti vudu magijom, Haiti je destinacija iz vaših snova. Dok su neki aspekti ove hibridne religije mučni i šokantni, te došljaka mogu prestrašiti na smrt, ritualno kupanje pod slapovima Saut d’Eaua (na slici!) pravi je praznik za oči. Odvija se svakog srpnja, kad štovatelji vudua slave božicu ljubavi Erzulie Fredu. To čine tako da se skinu goli i valjaju po blatu, grabeći tko koga stigne – sve začinjeno velikom količinom krvi žrtvenih životinja – nakon čega slijedi obred “pročišćenja” pod slapovima.

Indonezija

Premda je Indonezija pretežno muslimanska zemlja, u ruralnim sredinama zadržala su se brojna poganska vjerovanja. A poganski rituali uistinu su zabavni, pogotovo oni koji se tiču proslave velikog blagdana Pona. Oni koji prakticiraju ovo vjerovanje sedam puta godišnje hodočaste na planinu na otoku Java, koja se smatra svetom, kako bi prozvali dobru sreću za sebe i svoje bližnje. To čine tako da na planini vode ljubav s nekim tko nije njihov supružnik (vjerojatnost da će se želje ostvariti povećava se ako to učine s istim partnerom svih sedam puta u godini). Ne zvuči loše – dozvola za nevjeru plus bonus dobre sreće!

Papua Nova Gvineja

Papua Nova Gvineja domovina je brojnih plemena, a svako od njih ima različite ljubavne običaje. Primjerice, pripadnici plemena Sambia doista moraju proći ‘sito i rešeto’ ako se žele poseksati na zakonit način. Uvođenje u svijet muškaraca počinje već u sedmoj godini, kad dječaka odvajaju od majke. Narednih desetak godina jadnik će provesti u tzv. “muškoj kolibi”, u kojoj je ženama strogo zabranjen pristup. Neće mu, međutim, biti dosadno, jer će ga starješine podvrgnuti brojnim zabavnim ritualima.

Prvi od njih je puštanje krvi iz nosa: to je od presudne važnosti, jer se na taj način tjeraju zli duhovi. Istu funkciju ima ritualno povraćanje i zarezivanje kože. Oslobođen zloduha, dječak biva podvrgnut batinanju, kako bi se pripremio za život ratnika. Poslasticu smo ostavili za kraj: prije nego što ga puste u svijet kako bi se oženio i prokreirao, momak mora iskapiti veliku čašu “muškog soka”, odnosno sperme odraslih muškaraca iz sela, što bi mu trebalo podariti snagu, hrabrost i mudrost!

Pleme s otoka Trobriand propagira pak posve drugačiju seksualnu politiku. Dopušteno je više-manje sve, od pipkanja s rođacima preko predbračnog seksa do sveopćeg promiskuiteta, a sa svim tim počinju vrlo rano: djevojčice prestaju biti djevice u osmoj godini, a dječaci dvije godine kasnije. I dok se svatko slobodno može seksati s kim god poželi, zajedničko konzumiranje hrane najstrože je zabranjeno za curu i momka koji nisu u braku!