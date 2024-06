Riječki zatvor iz kojeg su pobjegli muškarci nosi mračne tajne: Građanima jedna stvar posebno smeta

Autor: T.Š.

U veljači ove godine nekoliko zatvorenika riječkog zatvora pokušalo je pobjeći iz istog. Nekoliko njih planiralo je probiti zid, no u svom naumu su spriječeni. Ipak, kod zatvorenika je, kako se čini, želja za bijegom ostala jako velika pa su tako ovog vikenda dva zatvorenika uspjela pobjeći koristeći se drugačijom metodom, koja im je, pretpostavlja se, nanijela jako teške ozljede. Naime, oni su se provukli kroz bodljikavu zaštitnu žicu te prešli na slobodu s visine od sedam metara.

Riječki zatvor Via Roma iz kojeg su pobjegli zatvorenici dograđen je 1905. godine kao dodatak Palači pravde, a prvi susjedi su mu časne sestre i poglavari hrama bogoslužja, crkve svetog Vida”, navodi se na forumu Lokalpatriota Rijeke. Zatvor je za vrijeme okupacije Talijana i Nijemaca bio brutalno mjesto mučenja i torture, a tko zna koliko je mračni tajni ostalo neotkriveno.

Šaroliku strukturu počinitelja kaznenih djela u najvećem postotku predstavljaju osobe, između ostalih kaznenih djela, zbog zlouporabe droge, a u stopu ih prate počinitelji kaznenih djela iz imovinskih delikata, krađa, teških krađa i razbojstava, pisalo se ranije. U zatvoru mogu biti smješteni i počinitelji kaznenih djela protiv života i tijela, ubojstava i pokušaja ubojstva. Našli su se tamo i osuđenici za ratne zločine.

Posebna vrsta komunikacija

“Unutrašnjost zatvora teško da kao civil možete vidjeti, trebaju vam dozvole nadležnog ministarstva. Najčešće ako odobre takve dozvole dobiju ih novinari i to jako rijetko”, pisalo je na spomenutom forumu, a nekoliko godina kasnije novinari su posjetili riječki zatvor kako bi samo provjerili u kakvom je stanju.Prije nekoliko godina isticalo se kako je velik dio zatvorenika imao problema s ovisnostima, a tijekom posjete novinara Novog lista 2017. godine tamo su se nalazila 134 pritvorene osobe, njih 112 temeljem istražnog zahtjeva, 19 je osoba po pravomoćnoj presudi na izdržavanju zatvorske kazne i tri ‘prekršajca’.

Ono što su isticali neki građani je činjenica što prozori zatvora gledaju ravno na ulicu od kuda zatvorenici navodno često dovikuju prolaznicima, posebno ženama, ali i na taj način zatvorenici komuniciraju s ljudima iz vanjskog svijeta.

Komunikacija zatvorenika opisana je u i magazinu Dom i dizajn prije deset godina. “Iznad katedrale je istražni zatvor (poznatiji kao Via Roma) čija terasa, po kojoj smiju šetati jedino stražari, gleda na Bard. U podnožje, odmah do crkve, u popodnevnim satima navraćaju djevojke, ponekad s djecom, ponekada same. Složenim sustavom znakova razgovaraju sa svojim partnerima natiskanim na rešetke zatvorskih prozora, razmjenjujući ljubavne poruke i dižući klince da im pokažu koliko su narasli u tih nekoliko mjeseci uzništva. Pritvorenici, pak, zavidno gledaju ekipu iz Barda koja se ležerno opija dok oni čekaju suđenje za razbojstva u kladionicama, dilanje heroina ili nanošenje teških tjelesnih ozljeda.”