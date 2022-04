Red Hot Chili Peppers pozvali na pomoć izbjeglicama iz Ukrajine, javio im se Vladimir Kličko

Američki rock bend Red Hot Chili Peppers putem društvenih mreža poslao je poruku podrške Ukrajini u ratu protiv Rusije, a na njihovu objavu reagirao je i Vladimir Kličko koji se oglasio putem Twittera.

“Pozivamo sve da učine i daju sve od sebe kako bi pomogli izbjeglicama diljem svijeta”, poručio su iz benda te naglasili kako bi svi trebali pomoći i pridonijeti ljubavlju, ali i na bilo koji drugi način u skladu sa svojim mogućnostima.

Na takvom apeu zahvalio im se i sam Vladimir Kličko koji im se osobno zahvalio na pomoći, ali i podršci i pomoći ukrajinskim izbjeglicama.

Kličko je najprije zahvalio što su mu Peppersi ‘držali leđa’ tijekom njegove boksačke karijere, ali i što sada pomažu ukrajinskim izbjeglicama. Doda je kako svijet ne smije prestati brinuti te je istaknuo koliko je svaka pomoć i podrška važna.

Thank you @ChiliPeppers for having my back throughout my boxing career and now supporting the Ukrainian refugees. The world “Can’t Stop” caring, all support matters. #StandUpForUkraine https://t.co/vFytOHVKg8

