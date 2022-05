PRVI SUPRUG MILOŠEVIĆEVE KĆERI O MARIJI: ‘Dala mi je svoju nevinost, ali nisam ju uspio zadovoljiti’! Otkio je sve u knjizi ‘Tata, što me ljubiš u usta’

Sin Slobodana Miloševićeva, Marko Milošević, žario je i palio Srbijom i Jugoslavijom devedesetih godina prošlog stoljeća, dok je njegov otac Slobodan Milošević bio predsjednik Srbije, a danas sa suprugom Milicom Gajić i njihovim sinom Markom živi u Rusiji. Oduvijek je poznat kao zaljubljenik u automobilističke utrke i po ‘mafijaškom stilu života’ te druženju s viđenijim pripadnicima srbijanskog podzemlja, a ako je vjerovati riječima prvog supruga njegove sestre Marije Milošević, ni sestra nije živjela mirnijim životom.

Marija Milošević napustila je Srbiju 2001. godine, odmah nakon što je njen otac izručen Hagu. Živjela je prvo u Nikšiću, a zatim se preselila na Cetinje, u naselje Bogdanov kraj gdje živi povučeno i kako kažu njeni prijatelji, slabo izlazi. Bila je dvije godine u braku sa Slobodanom Bulatovićem, turističkim inspektorom sa Cetinja koji je jedna od rijetkih osoba koja je posjećuje, prema pisanju srpskih medija. Nakon razvoda ostala je na Cetinju, a na popisu stanovništva upisala se kao Crnogorka.

Udaja za 15 godina starijeg diplomata

Marijin prvi suprug bio je Nikola Mišljenović, bivši diplomat, koji je preminuo 2014. godine u 62. godini. Nekoliko godina ranije u ispovijesti za Kurir pričao je o svojoj ljubavi prema Mariji Milošević.





Marija je imala 18 godina kad se udala za gotovo 15 godina starijeg Mišljenovića. Bili su tri godine u braku, dok je on bio u diplomatskoj službi u Japanu.

U knjizi pod provokativnim naslovom “Tata, što me ljubiš u usta” Mišljenović je pisao o ljubavi, životu i razvodu s Miloševićevom kćeri. Prema Mišljenovićevom svjedočenju, Marija je te riječi izgovorila u prepunom trolejbusu dok je, kao 17-godišnja djevojka, sjedila u Mišljenovićevom krilu. Time je, kako je govorio, zaprepastila sve putnike, koji su povjerovali da se zaista radi o incestu, naročito zbog njihove očigledne razlike u godinama.

“Dala mi je svoju nevinost i svoju ljubav”

“Dala mi je svoju nevinost i svoju ljubav”, ispričao je Mišljenović prisjećajući se kako su, držeći se za ruke, otišli potpisati razvod. Kao razlog razvoda on je tada naveo svoj diplomatski posao, zbog čega se Marija osjećala usamljeno..

“Marija je imala šiptarsku narav – kad voljem – voljem, kad ne voljem – koljem. Sa cijelom obitelji sam bio u kontaktu sve do 1992. Ti moji razgovori s Marijom smetali su nam da nađemo novu ljubav i nastavimo život. Pozvala me je jedne večeri u Ministarstvo i rekao sam joj da ne želim da se družimo više. Rekao sam joj da me ne zove više”, ispričao je i iznio pretpostavku šta se poslije tog razgovora dogodilo.

Osvetnički pohod bombom?

“Mira je sigurno pitala gdje sam, javljam li se, i kad joj je kćer ispričala šta se dogodilo, poznavajući je, sigurno je rekla „e, sad ću ja njemu da j…. sve po spisku“. To je bilo u ožujku, u kolovozu mi je bačena bomba na automobil”, kazao je tada.

Govorio je da ga je obitelj Milošević “uništila, a ovi novi dotukli”: “Čovjek sam u godinama, a nemam ni kučeta ni mačeta, ni obitelj, ni djecu, niti posla, plate i penzije.









On je, kako je dodao, poželeo da se posle razvoda Marija zaljubi „jer bi mi njena nesreća bila veliko opterećenje“:

“Nisam je uspio zadovoljiti, ali mnogo sam je volio, i upravo zato želio sam joj sreću”, rekao je.

Marija Milošević je 1. travnja 2001. u vili Mir na Dedinju pucala iz pištolja na istražnog suca Gorana Čavlinu i ljude koji su bili s njim, a kasnije se branila da je “pucala u modro plavo nebo” i da je prije toga popila tablete za smirenje i dosta alkohola, kao i da nikoga nije htjela povrijediti.









Bijeg u Crnu Goru

Protiv nje je iste godine pokrenut kazneni postupak i optužena je za izazivanje opće opasnosti i nelegalno držanje pištolja. Nakon saslušanja i davanja obrane, pobjegla je u Crnu Goru.

Izjavljivala je da nije u kontaktu s majkom i bratom. Navodno su bili u sukobu oko toga gdje će biti sahranjen Slobodan Milošević, čiji se grob nalazi u dvorištu obiteljske kuće u Požarevcu.

Podsjetimo, krajem ožujka Marija Milošević se oglasila povodom emitiranja srpske serije “Porodica” koja tematizira život Slobodana Miloševića te najavila je tužbu protiv produkcije, pisao je Blic.

Iz produkcije “Firefly” nisu željeli komentirati ovu informaciju, navodeći da tužbeni zahtjev nisu dobili, naglašavajući pritom da im nije jasan ni motiv ni razlog zbog kojeg bi neko tužio filmsku produkciju.

“Kao sto smo više puta naglasili, scenarij za “Porodicu” napravljen je prema javno dostupnim informacijama, sačuvanim snimkama ili TV arhiva. Uzevši u obzir i to, kao i činjenicu da je emitiranje počelo tek večeras, ne želimo komentirati takve informacije”, priopćili su iz produkcije.