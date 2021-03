Produžite vijek trajanja rezanom cvijeću! Savjetujemo vam više trikova: Svaki će učiniti čudo

Autor: Zlatko Govedić

Svi volimo vazu s cvijećem na stolu dnevnog boravka ili u kuhinji. No rezano cvijeće ima kratak vijek trajanja pa često znamo posegnuti za primjerice rošenjem cvjetova orhideje, kamelije ili ciklame, no tada se znaju pojaviti ružne mrlje te dolazi do truljenja.

Stoga posegnite za nekim od mnogih savjeta kojima možete produljiti vijek trajanja rezanog cvijeća

Cvijeće ne stavljajte u hladnu vodu, nego u mlaku ili odstajalu vodu. Vodu možete i malo posoliti. Žličica šećera u vodi učinit će čudo. U vazu s vodom ulijte 60 ml gaziranog soka (bilo kojeg). Šećer u soku produžit će životni vijek cvijeća

Stabljike zasijecite koso, potopite ih na tren u vrelu vodu pa tek tada stavite u vazu.

Stavite aspirin u vodu.









Na dno vaze možete staviti i komadić bakrene žice.

Cvijeće ne stavljajte blizu voća ili povrća.

Čak i lak za kosu može pomoći. Odmaknite ga na tridesetak centimetara i poprskajte cvijeće ispod lišća i latica.









Pomiješajte dvije žlice jabučnog octa s dvije žlice šećera i dobivenu smjesu ubacite u vazu s vodom, prije nego stavite cvijeće.

U vazu dodajte nekoliko kapi votke, jer će alkohol usporiti razvoj bakterija i jednu žličicu šećera čime će se cvijeće hraniti. Vodu mijenjajte svaki drugi dan, dodajući votku i šećer svaki put.

Kako bi vam cvijeće dulje trajalo, pokušajte jedan od navedenih trikova. Ili više njih.