Predstavljen Advent u Opatiji 2021.: Najraskošnije izdanje donosi brojne novitete i atrakcije

Autor: T. Š.

Najljepši Advent uz more i ove godine je mjesto za idealni zimski provod, zabavu u dobrom društvu i vrhunskoj atmosferi, uz prekrasno uređenje, sjajnu glazbu te prigodne specijalitete, a svi su programi prilagođeni epidemiološkim uvjetima

Najraskošnije uređenje grada dosad, proširenje adventske ponude i atmosfere na nove lokacije te atraktivan program, koji će trajati od 26. studenog do 9. siječnja, ključne su informacije o novom izdanju Najljepšeg Adventa uz more koji je predstavljen u utorak na konferenciji u Parku Angiolina.

“Pripremili smo bogat program prema postojećim epidemiološkim uvjetima, osmišljen u nadi da neće biti strožih mjera vezanih uz pandemiju. Za doček Nove godine oslonili smo se na naše domaće snage pa ćemo održati nekoliko dočeka na otvorenome. Tradicionalni doček na Mrkatu uz Trio Rio, Davida Danijela, Duleta i Bonacu, Koktelse i Šajetu bit će organiziran uz EU digitalne COVID potvrde te će biti osigurana 2 punkta za ulazak. Podsjećam, svim je posjetiteljima osigurano besplatno parkiranje za osobna vozila od 16. prosinca do 15. siječnja subotom, nedjeljom i blagdanom. Zahvaljujem djelatnicima Turističke zajednice i Parkova te njihovim vanjskim suradnicima na vrijednom ukrašavanju grada. Vjerujem da će u tjednima koji nam dolaze svi posjetitelji doista moći uživati u prekrasnoj bajci na naš opatijski način”, kazao je gradonačelnik Opatije i predsjednik opatijske Turističke zajednice Fernando Kirigin.

Uz bok europskih metropola

Direktorica Turističke zajednice grada Opatije Suzi Petričić izrazila je zadovoljstvo što se Advent odvija u kvalitetnoj suradnji Turističke zajednice, Grada Opatije, gradskih ustanova i gospodarstvenika.

“Prošle godine Opatija je zasjala u najljepšem sjaju i ti su prekrasni kadrovi obišli čitav svijet. Zadovoljstvo posjetitelja najveća je nagrada za naš trud, a svake godine podižemo ljestvicu kvalitete, nastojeći ne samo ispuniti već i nadmašiti želje naših gostiju. Ponosni smo što ove godine opatijski Advent nosi oznaku „Best Christmas Lights“ utjecajne turističke organizacije European Best Destinations, koja je Opatiju svrstala među najljepše uređene europske gradove tijekom Adventa, uz bok svjetskim gradovima poput Londona, Monte Carla, Madrida, Nice i Praga. Opatijski Advent započet će 26. studenog kada će cijelim gradom zasvijetliti raskošna dekorativna rasvjeta, dok će 25 osmišljenih adventskih lokacija biti spremno za posjetitelje. Blagdanska atmosfera proširit će se već poznatim adventskim lokacijama poput Parka Angiolina, Parka sv. Jakova, Ljetne pozornice, prostorom ispred U.P. Juraj Šporer, ali i nekim novim lokacijama – uz lungomare i na terasama brojnih opatijskih hotela. Nadamo se da će Advent ove godine disati punim plućima i da će naši posjetitelju uživati u prekrasno uređenim parkovima i lungomaru, ali i u okusima i mirisima cimeta, kuhanog vina, gastro-delicija te raznovrsnim programima”, rekla je Petričić, istaknuvši kako je program osmišljen s ciljem postizanja optimalne ravnoteže između sigurnosti i opuštanja koje je svima potrebno na kraju još jedne izazovne godine.

Zabava za „velike i male“

Središte Adventa u Opatiji ponovo će biti Umjetnički paviljon Juraj Šporer i park koji ga okružuje. Od 26. studenog do 2. siječnja, Šporer će svakodnevno biti mjesto okupljanja najmlađih ljubitelja adventske atmosfere, uz radionice, animacije i predstave za djecu. Božićni sajam ponudit će zabavu za sve uzraste uz glazbene programe s popularnim glazbenicima kao što su Dellboys, Denis Razz Jazz Quartet, Padre, Duo Blondes, Grapevine Babies, Riccardo Staraj & Midnight Blues Band i druge te bogatu ponudu prigodnih blagdanskih specijaliteta.

“Odessa&Ondine s puno optimizma najavljuje Advent na Šporeru s bogatim glazbenim programima te raznovrsnom ponudom hrane i pića. Sigurni smo da ćemo opravdati sva očekivanja naših dragih stranih i domaćih gostiju te nastaviti izuzetno uspješan rad TZ grada Opatije koja je pokrenula i do sada vodila Advent na Šporeru”, kazao je Emil Luštica, event menadžer tvrtke Odessa&Ondine.

Ravnatelj Festivala Opatija Ernie Gigante Dešković kazao je kako je gradska ustanova kojoj je na čelu pripremila brojna događanja tijekom adventskih dana, koja će se odvijati na čak tri lokacije paralelno.









Ljetna pozornica postaje ‘Ledena čarolija’, omiljeno klizalište koje će ove godine ponuditi poseban ugođaj uz specijalnu rasvjetu koja svijetli kroz led. Bit će to omiljeno mjesto za sve one koji vole ‘guštati’ uz brojne adventske kućice i gastro-adventski kutak. Klizački klub ‘Medo’ iz Zagreba zabavit će mališane i njihove roditelje predstavom ‘Bajka na ledu’, a bit će organizirana i škola klizanja. Tijekom vikenda odvijat će se glazbeni program uživo, a posebno veselje donosi Dječji doček Nove godine u podne, u društvu kostimiranih animatora, te doček za odrasle uz popularne Grooverse. ‘Ledena čarolija’ započinje u subotu, 11. prosinca i ostaje otvorena do 9. siječnja. Program će se istovremeno odvijati u centru Gervais, gdje se uz gotovo svakodnevne kino-projekcije ističu koncert Riječkog klavirskog trija te dvije izvedbe baletne predstave ‘Putešestvije’ Osnovne škole za klasični balet i suvremeni ples pri OŠ Vežica. Vrhunac adventskih događanja održat će se 15. prosinca u centru Gervais, a riječ je o najpoznatijoj baletnoj predstavi ‘Orašar’ u izvedbi međunarodno priznate baletne trupe Ukrainian Classical Ballet, koja će publici pružiti nezaboravan doživljaj uz impresivnu produkciju, veličanstvenu scenografiju i čarobnu glazbu.

Slatina – nova adventska lokacija

Blagdanska će se atmosfera ove godine osjetiti i na novim lokacijama, među kojima je i Slatina, gdje su organizatori, vlasnici triju ugostiteljskih objekata koji se nalaze uz opatijsku šetnicu (UO Victoria, UO Brko-Mare i B.N.L. d.o.o.) pripremili Xmas Street Lungomare Advent, na prostoru od hotela Savoy do ville Madonna.

“Odlučili smo se uključiti u opatijsku adventsku bajku i osmislili posebne programe. Uz prigodnu ponudu hrane i pića u adventskim kućicama i ugostiteljskim objektima, nudimo bogat program pun zabave, žive glazbe i zanimljivih događanja za naše najmlađe, poput dolaska sv. Nikole, Poštanskog ureda Djeda Božićnjaka, druženja i fotografiranja s Djedom Božićnjakom, podjele poklona i drugih zabavnih sadržaja”, istaknuo je direktor hotela Savoy Kristijan Brko.









Posebne programe pripremili su i opatijski hotelijeri, a najveća grupacija – Liburnia Riviera Hoteli, prilagodila je ponudu u nizu svojih objekata.

“Božićno doba najsvečanije je razdoblje godine, a u Opatiji uvijek ima posebnu draž. Liburnia Hotels and Villas i ove su se godine aktivno uključili u programska događanja kao jedan od tradicionalnih sponzora Opatija Adventa. Posjetitelji mogu uživati u bogatoj ponudi adventskih kućica i DJ ritmovima na terasi Heritage Hotela Imperial gdje ih još čeka i prigodni foto-punkt. U kavani Strauss posjetitelje očekuje blagdanski ugođaj uz delicije iz jedinstvenog čokoladnog kutka, vrhunska craft kava Hug & Punch i posebni program koji uključuje kreativnu radionicu izrade ukrasa za božićno drvce te fotografiranje s Djedom Božićnjakom i vilenjacima. U hotelima Ambasador i Palace Bellevue ljubitelji gastro i wellness iskustava mogu uživati u Choco Brunchu od 3 slijeda i čokoladnoj masaži”, naglasila je voditeljica marketinga Liburnia Riviera Hoteli Klara Basan te pozvala svih da dožive čaroliju Adventa na Opatijskoj rivijeri u Liburnia Hotels & Villas.

Svečano i na morskim valovima

Milenij hoteli poznati su po atraktivnom svečanom paljenju božićnih lampica, koje neće izostati niti ove godine.

“Najljepše doba u godini kreće tradicionalnom ceremonijom paljenja lampica u subotu 27. studenog na terasi hotela Continental. Kao i svake, godine posebno se pripremamo za Festival čokolade čiji centar će i ove godine biti naša mala tvornica čokolade ‘Milenij Choco Svijet’, a našim čokoladnim carstvom vladat će Billy Wonka (Andrej Škedel) koji će zajedno sa svojim pomoćnicima unijeti dašak čarolije. I ove godine očekuju nas popularni Doručak s Djedom Mrazom, posebni programi za božićne praznike, ali i nezaboravni doček Nove 2022. godine uz vrhunsku gastronomiju i atraktivne programe”, najavio je Ivan Sarajlić, izvršni koordinator marketinga Milenij hotela.

Osim na ‘čvrstom tlu’, božićni duh vladat će i na valovima opatijskog akvatorija zahvaljujući obrtu Paragvaj čiji će brod pružiti novu perspektivu opatijske adventske bajke – onu s morske strane.

“Od 3. prosinca adventski brod Jadera plovit će petkom, subotom i nedjeljom, uz dječje adventske vožnje nedjeljom i panoramske vožnje, a na Silvestrovo posjetitelji će uživati uz pjenušac i fritule”, najavio je vlasnik Obrta ‘Paragvaj’ Marinko Paragvaj.

TZ Opatija ove godine provodi snažnu kampanju oglašavanja na domaćem i inozemnim tržištima uz potporu HEP-a, Zagrebačke banke i Hrvatske turističke zajednice, zaključila je Petričić.