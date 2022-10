‘PRAVA BOŽJA MILOST’: Klapa Sveti Juraj u Vatikanu doživjela nešto što će pamtiti čitav život

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Klapa Sveti Juraj – Hrvatske ratne mornarice u Vatikanu je imala priliku zapjevati za papu Franju, iako prema strogom protokolu koji predvodi audijenciju na Trg Sv, Petra to nije bilo predviđeno. No, ne samo da su mu zapjevali, već su se svaki ponaosob upoznali s papom. Bio je to susret koji će pamtiti cijeli život.

”Zaista je prava Božja milost što smo se susreli sa svetim ocem. Nakon te pjesme papa je bio ganut i izrazio je želju da se susretne sa svakim ponaosob iz klape. U organizaciji vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, a povodom 25. godišnjice uspostave vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj. U sklopu tog hodočašća sudjelovali smo na javnoj audijenciji svetog oca pape Franje.”, otkrioa je član klape Marko Bralić za IN Magazin.

Bralić je pojasnio da se sve dogodilo u trenutku kada su pozdravljeni na hrvatskom jeziku. Bralić je osjetio potrebu zapjevati nešto prepoznatljivo kao simboličnu zahvali papi, a ostali članovi klape u trenutku su reagirali. Svi su se podigli na noge i zapjevali “Rajska Djevo, Kraljice Hrvata ” što su na posebno emotivan način doživjeli svi hrvatski hodočasnici ali i sve prisutno mnoštvo. Nakon izvede, klapa je dobila ogroman pljesak tisuća hodočasnika.





Bralić je otkrio i kako je prilikom rukovanja s papom uspio razmijeniti i nekoliko riječi. Upitao je papu kako je, a on se našalio i odgovorio da je još uvijek živ.

“Vrlo duhovito se papa izrazio, nasmijali smo se svi zajedno i to je sasvim sigurno nešto što ostaje u pamćenju, što ostaje u srcu. Silno smo sretni i zahvalni za ovaj susret s papom”, prepričao je Bralić.

U razgovoru je Bralić otkrio i da klapa priprema pravu poslasticu. Naime, snimili su novu pjesmu “Bože daj mi malo bure“, autora Krste Jurasa koja čeka svoje izdanje. Do nove pjesme, prisjetite se nekih raniji izvedbi članova jedne od omiljenih hrvatskih klapa, poput izvedbe pjesme “Nocturno” velikog Olivera Dragojevića u nešto opuštenijem izdanju članova klape.