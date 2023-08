Pogledajte što su mađarski turisti natrpali u automobil: ‘Ovo je zakuhalo, bit će puna hitna’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

“Sve što im treba na moru ponesu od kuće, ponesu pitu od kuće i onda jedu na plaži. To je katastrofa”, “Iz auta ispadaju šerpe, lonci, plastične kante”, “Lik iz Mađarske otvori gepek, a on nakrcan kao šipak i na vrhu mikser, pravi mikser”, “Ja sam se ljetos nagledao Čeha, kad stižu, vade iz gepeka od gajbi piva do zamrznutog mesa, samo kruh što moraju kupovati, inače sve od kuće nose”, komentari su kakve viđamo godinama po društvenim mrežama i raznim forumima, a koji opisuju turiste koji nekima baš i nisu po volji jer većinu toga što im je potrebno na odmoru nose od kuće, uglavnom kako bi uštedjeli.

U kolonama vozila koja se s turistima iz raznih dijelova svijeta slijevaju ove sezone na našu obalu, mnogi su primijetili one turiste koji su napunili automobile gotovo svime što će im zatrebati na moru, a hrana je jedna od glavnih stavki.

Tako je na Facebook stranici Regional Express objavljena fotografija automobila koji je privukao veliku pažnju, ali i izazvala brojne reakcije. Navodno je riječ o turistima koji su snimljeni na putu za Istru ili Kvarner.





Naime, oni su na vrlo neobičan način uspjeli u prepunom automobilu pronaći mjesta i za pleh s kolačem. Nekima je prizor bio smiješan, drugi su nagađali o kakvom je obroku riječ, a bilo je i onih koji su izrazili nezadovoljstvo takvim turistima.

Mađarski turisti na putu prema Istri ili Kvarneru…pleh s kolačem jedva stao u auto Objavljuje Regional Express u Ponedjeljak, 21. kolovoza 2023. “To su naši”, “Ovo je vrh”, “Baš domaćinski, meni simpatično. Treba imati ljubav za ponijeti to na put”, “Ja bez graha i suhih rebara nigdje ne idem”, “Domaće je domaće! A najvjerojatnije je da su čuli da je kod nas sve skupo i da se neće moći priuštiti kupiti kolač”, “Ma ovo je zakuhalo, ako pojedu biti će puna hitna”, “I onda se žalimo da ne troše, turisti su postali “Česi” nekada, nose sve do wc papira”, samo su neki od komentara.