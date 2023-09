Plenković nije jedini: Političaru se golub pokakao na glavu, pogledajte snimku

Javnost je poprilično zabavila situacija u kojoj je premijera Andreja Plenkovića pokakao galeb, no on nije jedini političar koji je ‘počašćen’ od strane pernatih životinja.

Posebno se pamti situacija kada je američki lokalni političar Jaimie Andrade davao intervju u kojemu je govorio o problemu s fekalijama koje po gradu ostavljaju golubovi.

Upravo u trenutku kada se bunio na golubove jedan se odlučio olakšati na njegovu glavu, a sve su zabilježile kamere.

“Oh sranje! Političar koji je sa mnom pričao o izmetu, perju i prljavštini postao je žrtva krivca tijekom našeg intervjua. A sve su snimile kamere”, objavila je novinarka uz snimku nezgode koja je ubrzo postala viralna.

OH CRAP!

Not to be crass but #IL lawmaker talking to me about feces, feathers & filth fell victim to culprit during our #MorningInsiders interview. Ew! @cbschicago caught it all on camera. At 6AM, hear more about Rep’s years-long quest to fix bird issue at @cta #irvingpark stop pic.twitter.com/CntCAEGH19

— LAUREN VICTORY (@LaurenVictory) September 16, 2019