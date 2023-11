Pitao princa Williama koliko ima na računu: Maleni Hassan nije očekivao ovakav odgovor

Princ William nedavno je posjetio Hideway Youth Project u Manchesteru u Engleskoj, gdje su ga dočekala djeca koja se nisu ustručavala princu postaviti ‘nezgodna’ pitanja, a tamo ga je dočekao i jedanaestogodišnji Amir Hassan, koji je isto imao konkretno pitanje.

Djeca koja su prisustvovala njegovu posjetu radila su na umjetničkom projektu koji je uključivao šišanje frizura poput onih iz časopisa, a navodno su ga pitala želi li im se pridružiti.





“Ja sam doslovno zadnja osoba koju biste trebali pitati”, šalio se William i dodao: “Moja kosa nestaje.”

Koliko imaš na računu?

No, to nije bio jedini nezgodan trenutak. “Koliko imaš novca na svom bankovnom računu?” pitao je Hassan Williama, koji je prasnuo u smijeh, prenosi britanski Telegraph, a onda je maleni dobio i odgovor. “Ne znam”, rekao je princ William.

Iako možda ne zna koliko u ovom trenutku ima na svom računu, jasno je kako je riječ o nemaloj svoti. Naime, kada je njegov otac, kralj Charles, stupio na prijestolje, William je naslijedio Vojvodstvo Cornwall, koje vrijedi oko 1,3 milijarde dolara. Vojvodstvo se sastoji od poljoprivrednog zemljišta, imovine i komercijalnih poslova, a stvorio ga je kralj Edward III. kako bi osigurao prihod prijestolonasljedniku.

Kralj Charles njime je plaćao život i javni rad prijestolonasljednika i njegove uže obitelji, a tako ga koristi i William.

“Počeo sam razmišljati o tome kako ću jednog dana naslijediti Vojvodstvo”, rekao je William u dokumentarcu “Prince Charles: Inside the Duchy of Cornwall” i dodao: “Pa, budite uvjereni da neću činiti ništa što bi moglo uzrujati narod. Učinit ću otprilike isto što i moj otac. Nisam toliko zaljubljen u arhitekturu – to je jedina razlika”, poručio je princ William.