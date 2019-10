Ovi ‘gurui’ nude tečajeve osvajanja ruskih djevojaka po cijeni od 500 eura

Tko sve pohađa tečaj osvajanja djevojaka u Moskvi? I zašto? (Odgovor na drugo pitanje vjerojatno možete pogoditi). Ilja za telefonski broj pita drugog momka, Nadira, koji se pravi nedostižan: “Nisam baš siguran…”

Ovo nije tipična scena osvajanja u Moskvi, nego tečaj umjetnosti (znanosti?) zavođenja žena za muškarce. Muškarci se okupljaju u grupama kako bi usavršili svoje vještine osvajanja ljepšeg spola. Sudionici vjeruju da će im takav trening radikalno promijeniti život nabolje; piše RBTH.

Osvajači

Mali ured puca po šavovima – u njemu je nešto više od trideset nadobudnih pastuha. Momci dijele posljednje slobodne stolice, veselo čavrljajući dok čekaju da se pojavi trener za kojeg vjeruju da će zamahnuti čarobnim štapićem i okončati sve njihove ljubavne probleme.

30-godišnji Mihail se vratio nakon desetogodišnje stanke. “Prošao sam osnovni tečaj kada sam imao dvadeset godina. Prvi put sam naučio kako prići djevojkama. Sada sam ovdje da bih osvježio svoje vještine i pronašao pravu ženu za vezu, da bih stekao magnetizam kojem ne može odolijeti”, kaže Mihail.

No svatko ima svoje razloge za pohađanje tečaja. Neki ovdje dolaze da bi se riješili straha koji se javlja prilikom pitanja djevojaka za telefonski broj, drugi da bi izbjegli da po stoti put zaglibe u prijateljskoj zoni, a treći da bi preživjeli bol i poniženje nakon razvoda. Ciljeva ima koliko i sudionika. Neki vjeruju u ljubav i traže Pravu; drugi samo žele šarati okolo, no žele to činiti učinkovitije.

Put zavodnika

Konačno u prostoriju ulazi trener zavođenja. Denis Šalnov ima 41 godinu, a već je 16 godina profesionalni “ljubavni” guru.

“Denisov zavodnički put je počeo još u srednjoj školi”, navodi se na njegovoj osobnoj stranici na portalu projekta Ruskog modela učinkovitog zavođenja (RMES), kojem se pridružio 2003. godine.

Denis je diplomirao psihologiju i završio tečajeve za trenera zavođenja (oni zaista postoje), što mu daje pravo da radi u ovom “akademskom” polju.

“Naš je projekt osmišljen kako bi pomogao muškarcima da pronađu žene koje bi željeli upoznati, da s njima komuniciraju na pravi način i izgrade odnose uzimajući u obzir žensku psihologiju, kako bi obje strane od toga imale koristi”, kaže Denis.

Tečaj započinje raspravom o tipičnim “muškim strahovima” tijekom razgovora sa ženama i načinima kako ih prevladati. Denis posjeduje snažnu karizmu i odmah očarava svoju publiku; njegove riječi kao da odjekuju istinom.

Denis podučava polaznike tečaja pravom načinu upoznavanja djevojaka na javnim mjestima. Trebali bi im se obratiti, razgovarati o četiri “teme otporne na neuspjeh” (koje je Denis ranije istaknuo), uzeti njihove brojeve telefona na posebno dobro uvježbani način (kako bi se smanjila stopa neuspjeha) i na kraju “riješiti prigovore”, ako je djevojka nesigurna u davanje svog broja neznancu.

Nakon što dečki uvježbaju ove tehnike jedni na drugima (ne bez neugodnosti), kreću “na teren”. “Osvajači” su podijeljeni u tri grupe i odlaze u tri različita trgovačka centra, gdje svi moraju dobiti brojeve pet djevojka s kojima će kasnije otići na spoj.

Bez uspjeha nema pornografije

Vsevolod, moj 27-godišnji partner na zadatku, na tečaj se upisao nakon prekida četverogodišnje veze sa svojom djevojkom. Kaže da si nisu odgovarali karakterno.

Kao i ostali polaznici, platio je 35 tisuća rubalja (gotovo 500 eura) za osnovni tečaj zavođenja, koji uključuje tri vikenda intenzivne teorije i prakse. Nakon završetka osnova, planira ići i na “napredni” tečaj.

Stižemo u trgovački centar Ohotnij Rjad u blizini Crvenog trga i imamo sat i pol vremena da dobijemo pet telefonskih brojeva. Prvi pokušaj završava neuspjehom.

“Hej, izgledaš sjajno”, Vsevolod zabacuje svoju metaforičnu udicu, no “ribe” su više alarmirane nego šarmirane te se udaljuju. Mog je partnera sram pristupiti nepoznatim ženama i zato kruži oko njih nekoliko dugih sekundi prije nego što im priđe. Neke to primjećuju. Jezivo.

Ali sljedeći pokušaj dobivanja broja čudom uspijeva. I na kraju vremena koje smo dobili za zadatak Vsevolod ima pet brojeva, a svi pripadaju pravim, živim ženama. Nazvat će ih i pitati za spoj kada mu trener kaže kako da to učini ispravno.

Moj partner je ispunio zadanu kvotu, ali nisu svi ostvarili taj cilj. Kazna? Nema pornografije dok ne skupe pet brojeva. Pravi pakao – ako ih to ne potakne, ništa neće.

Prijevara za naivčine

Denisovi tečajevi nipošto nisu jedini u Moskvi (ili Rusiji i ZND-u). Tržište zavođenja je iznimno konkurentno, no rivalstvo se ne sviđa svim igračima.

Drugi stručnjak za zavođenje sa sjedištem u Moskvi (koji je radije ostao anoniman) podučava samo poslovne ljude s iznadprosječnim primanjima.

Da bi bio primljen u tu školu zavođenja, klijent mora proći početni razgovor i zarađivati najmanje 225 000 rubalja (3160 eura) mjesečno.

Sam tečaj može koštati između 50 000 i 150 000 rubalja (700–2100 eura) – ili čak i više, ovisno o tome koliko žena klijent želi zavesti (što je ambicija veća, to su veći troškovi savjetovanja).

Ovdje je materijalni status najvažniji, a guru zavođenja postavlja strogi financijski filtar kako bi prosijao “gubitnike koji zarađuju450 eura mjesečno” od “pravih muškaraca” s visokim primanjima.

Ovaj elitni trener zavođenja vjeruje da treneri bez tako strogih kriterija učinkovito obmanjuju svoje klijente.

“Možete li zamisliti kako je teško momku koji zarađuje 50 000 rubalja (700 eura) mjesečno iskeširati 35 000 rubalja (490 eura) za trotjedni tečaj?”, kaže on. “Pronalaze glupe, lakovjerne tipove koje djevojke odbacuju i kojima na poslu ne ide dobro. Oni zarađuju malo, njihov život je sranje, djevojke ih ne žele. Misle da postoji neka tajna koja će im biti otkrivena tijekom tečaja. U stvari, sve što rade je to da bacaju svoje posljednje novce u smeće. To je prijevara za naivčine.”

Princeze i djevojke sa sela razmišljaju slično

Organizatori RMES-a, naprotiv, vjeruju da bilo koji momak može zavesti bilo koju djevojku – samo treba znati kako.

“Velika je greška vjerovati da djevojka koja živi u Čeljabinsku s plaćom od 15 000 rubalja razmišlja drugačije od one iz Rubljovke [najbogatijeg dijela Moskve] koja zarađuje 15 milijuna. Jedina razlika je njihov društveni krug. Ako momak nije iz tog društvenog kruga, to treba nadoknaditi na drugi način. Nedostatak novca se može nadoknaditi izgledom, pozitivnošću ili kreativnošću”, kaže Denis, koji svojim učenicima obećava da im može pomoći na sva tri polja.

U međuvremenu, dečki završavaju simulirano osvajanje. Ilja još uvijek gnjavi Nadira za njegov broj: “Ne odustaješ, zar ne… Oh, kvragu, evo ti ga”, smije se Nadir.

Atmosfera na treningu je uistinu vrlo pozitivna. Te večeri, nakon razgovora nakon misije, dečki odlaze kući dobrog raspoloženja, s brojevima (nadamo se) pet (nadamo se) lijepih žena u svojim telefonima i ambicioznim planovima za naredni tjedan. Čak i ako tijekom tečaja ne pronađu ljubav, sigurno će provesti nekoliko zabavnih vikenda u društvu istomišljenika. Možda 500 eura ipak nije tako puno?