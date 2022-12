ODUVIJEK STE MAŠTALI BITI ŠPIJUN? Britanski obavještajci objavili božićnu zagonetku, pokušajte riješiti!

Britanski kontraobavještajci objavili su svoju godišnju božićnu zagonetku koja je namijenjena timovima školske djece kako bi pomogli pronaći sljedećeg Alana Turinga, koji je razbio nacističku Enigmu koja je pomogla u pobjedi u Drugom svjetskom ratu i smatra se ocem modernog računalstva.

Niz božićnih zagonetki u božićnoj čestitci šefa špijuna Jeremyja Fleminga koja se šalje partnerima i savezničkim služmama diljem svijeta pokrivaju razna polja – jezike, inženjering, razbijanje šifri, analizu, matematiku, kodiranje i kibernetičku sigurnost, vještine koje su porebne da biste bili GCHQ agent.

Fleming je rekao da je “koordinacija umova” ključna za rješavanje “naizgled nemogućeg” zadatka, dok je glavni kriptolog GCHQ-a, Colin, rekao da je pola tuceta ljudi radilo na mozgalici GCHQ Christmas Card Challengea u posljednja dva mjeseca.

📣 The 2022 #GCHQChristmasChallenge is here!

Have you got what it takes to solve our fiendish brainteasers, assemble the @what3words addresses and find the hidden message?

Your time starts now. Good luck! ⬇️ https://t.co/pXtuimBt8V

🧵 1/4

— GCHQ (@GCHQ) December 14, 2022