Od sada ćete svaki put prilikom punjenja rezervoara, rukom ponajprije dodirnuti auto!

Autor: ZG/Dnevno.hr

Zadnja stvar o kojoj vozači razmišljaju zimi jest opasnost od požara i eksplozije za vrijeme punjenja rezervoara na benzinskoj pumpi. Zapravo, upravo je zima period kada se na benzinskim pumpama događaju požari.

Naime, dolazi do statičkog pražnjenja iz tijela u metalnu mlaznicu, a kada se to dogodi, postoji mogućnost da dođe do iskrenja. Jedna je iskra dovoljna da zapali bilo koju paru koja se nalazi oko vrha mlaznice.

Prema tome, kako ćete izbjeći požar na pumpi? Kada izađete iz vozila, dodirnite rukom metalni dio vozila prije nego što dođete do rezervoara. To će sa vas skinuti sav električni naboj.