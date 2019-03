NAJVEĆI LJUBAVNI MITOVI: Sve što ste do sada znali o vezama je pogrešno!

Autor: ZG/Dnevno.hr

Prvi mit o ljubavi jest da vaš partner mora biti vaš najbolji prijatelj. U redu, dobro je ako to jest tako, ali morate biti svjesni da živimo u vremenu kada ljudi ne gledaju na posao i na partnere kao na doživotne obaveze. Osim toga, deklariranje vašeg partnera kao najboljeg prijatelja je opasno, jer kada veza pukne gubite dvostruko. I ljubav i prijatelja. Ovo može biti pomalo uvredljivo za vaše ostale prijatelje, pogotovo ako u svom životu imate prijatelja koji vas sluša, brine se o vama i razveseljava vas kada ste tužni. Zapamtite da vaš partner već ima ulogu u vašem životu i ne mora vam biti najbolji prijatelj.

Drugi mit o ljubavi je da to nije nešto što bi se trebalo podučavati u školama jer nije prikladno za dječje godine. Zapravo, to je veoma prikladno i veoma bitno. Učenici bi trebalo da znaju kako reagirati u vezi i zbog čega je jednakost partnerstva bitna. Trebalo bi ih naučiti strategijama suočavanja s mentalnim teškoćama kada se veza prekine i staviti im jasno do znanja da biti samac nije nešto što je sramota.

Ljubavne fraze su također vrlo problematične i predstavljaju neke od najvećih ljubavnih mitova. “Moja bolja polovica” je strašna fraza, ona insinuira da nisi cijela osoba kada si sam. Treba znati da ste apsolutno cijela osoba i kada ste sami, a ne neka prazna posuda koja samo čeka da bude ispunjena.

“Bio sam izgubljen dok te nisam pronašao” je jednostavno netočna fraza. Najbitnije lekcije samopronalaženja naučit ćete sami. Kada putujete, branite se, kuhate za sebe i bavite se zahtjevnim situacijama bez bilo čije podrške. Tek nakon što se pronađete spremni ste za romantiku i ljubav. Nikako ne prije.

“Ti si moj/a” – zapamtite, ljubav nije u posjedovanju, kontroli i gubljenju sebe. Ljubav je sloboda. Treba naći nekog s kim možete trčati slobodno.