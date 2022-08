NAJBOLJE TAJNE PLAŽE U HRVATSKOJ: The Times objavio popis 25 plaža koje oduzimaju dah!

Britanski The Times objavio je reportažu o 25 najboljih tajnih plaža u Europi, a na popisu su se našle dvije plaže iz Hrvatske. Uz najljepše plaže Portugala, Španjolske, Malte, Francuske, Grčke, Italije i Turske, našle su se plaža Pasjača u Konavlima, koja je zauzela visoko šesto mjesto, i uvala Ropa na otoku Mljetu, koja se našla na 18. mjestu.

“Dolazak do ovih plaža dio je iskustva, uloženi trud čini taj prvi trenutak dodira nožnih prstiju s morem još ljepšim. Neke od mojih najdražih uspomena s odmora su putovanja prašnjavim prugama, pitajući se jesam li krivo skrenula, a prije nego što iznenada izronim u tihe uvale s kristalnim morem”, opisala je novinarka Annabelle Thorpe svoje iskustvo.

Lovely to back in @timestravel today, with my pick of some of Europe’s loveliest, hidden(ish!) beaches. A joy to write

.https://t.co/skAJPeh39X





— Annabelle Thorpe 💙 (@annabellet) August 6, 2022