Najbogatijoj Srpkinji zaplijenjena jahta od 400 milijuna dolara, njen suprug našao se na popisu sankcija EU

Autor: T. Š.

Najbogatijoj Srpkinji Aleksandri Meljničenko i njezinom suprugu, ruskom multimilijarderu Andreju Meljničenku, u Italiji je zaplijenjena jahta od 400 milijuna dolara s kojoj su rado posjećivali i našu obalu, a na njoj su ugostili i našu pjevačicu Ninu Badrić, inače dobru Sandrinu prijateljicu. Riječ je o jednoj od najvećih jahti na svijetu od čak 142.81 metara i s čak 8 katova.

Talijanska policija zaplijenila je jahtu u Trstu svega nekoliko dana nakon što se Andrej našao na popisu sankcija Europske unije zbog ruske invazije na Ukrajinu.

“Pare, pare, pare, volim samo pare…”

Sandra Meljničenko, djevojačko Nikolić, devedesetih se pojavila na srpskoj estradi kao dio ženske skupine Models. Models je bila skupina sastavljena od manekenki koje su se proslavile hitom “Pare, pare, pare” čiji tekst glasi: Pare, pare, pare, volim samo pare, mojoj duši napaćenoj samo pare fale. Pare, pare, pare, volim da me kvare, nove ili stare, važno da su pare.

Meljničenka je navodno očarala već na prvi pogled, a on je nju oduševio odabirom zaručničkog prstena.

“Imamo vrlo sličan ukus u svim segmentima – od garderobe do interijera. Moj zaručnički prsten sam, tjedan dana prije no što će mi ga Andrej pokloniti, gledala i razmišljala: ‘Baš bih voljela da ga imam’. Niti je tada on bio sa mnom niti sam mu to spominjala, a u cijeloj Moskvi odabrao je baš njega. To je jednostavno nevjerojatno”, rekla je jednom prilikom.

Poznati ruski par ima dvoje djece, a u braku su već 17 godina.Na njihovoj svadbi, koja je trajala tri dana, pjevali su Christina Aguilera i Enrique Iglesias, a navodno su za zabavu iskeširali tri milijuna dolara.