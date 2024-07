Na YouTube kanalu osvanuo hit video: Zastave diljem svijeta transformirali po uzoru na hrvatsku

Autor: T.Š.

Domaće korisnike društvenih mreža zabavio je video, koji se s YouTube platforme počeo širiti mrežama. Naime, YouTube kanal “Forceman Big World“, koji redovito objavljuje video animacije povezane sa zastavama, pustio je najnoviji uradak posvećen hrvatskoj zastavi.

“Flag Animation but Each Country is Croatia” (Animacija zastava, ali svaka zemlja je Hrvatska u prijevodu) naziv je videa objavljenog prije dva dana na YouTubeu. Autori navedenog kanala su napravili animacije više od deset zastava u svijetu po uzoru na hrvatsku zastavu.

“U ovoj animaciji posvećenima zastavama možete vidjeti različite zastave država u stilu Hrvatske”, napisali su uz objavu, koja je privukla veliku pažnju domaće javnosti u kratkom roku.

“Želimo nastavak”

Na početku videa prikazana je zastava Republike Hrvatske, a nakon toga slijede animacije brojnih država i transformacija njihovih zastava po uzoru na hrvatsku. Svaka od prikazanih zastava u nastavku sastoji se od trobojnice i grba u sredini.

Redom su prikazane izmijenjene zastave Estonije, Kanade, Francuske, Sudana, Malezije, Grčke, Portugala, Perua, Njemačke, Filipina, Čilea, Kube, Srbije, Belgije, Andore i Sjedinjenih američkih država.

Ispod najnovije objave kanala “Forceman Big World”, kojeg prati oko 350 tisuća ljudi, nižu se mahom pozitivni, od kojih su neki ponosno isticali da su iz Hrvatske.









“Belgijska zastava bila bi veliki korak naprijed s ovakvim dizajnom”, “Sviđa mi se estonska zastava, ali gdje su Litva i Latvija?”, “Odlične zastave”, “Zastave izgledaju epski”, “Želimo nastavak”, “Šteta što niste uključili Bosnu i Hercegovinu”, “Hrvatska je kolonizirala svijet”, “Zaboravili ste ubaciti rusku zastavu”, samo su neki od komentara.