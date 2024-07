Mirjana Hrga poručila: ‘Došao je kraj napuhanim puranima i sitnim, bezidejnim prevarantima’

Još nije niti kraj srpnja, a sve su glasnije prognoze kakva će biti ova turistička sezona. Neki predviđaju propast, dok drugi tvrde da će biti bolja nego ranijih godina. Iako je nezahvalno prognozirati hoće li sezona podbaciti ili ne, najbolje se okrenuti onima koji od sezone žive.

Portal Kult Plave Kamenice ovih se dana bacio na anketiranje sedam uglednih hrvatskih chefova i restoratera s Jadrana o broju gostiju i prometima u njihovim restoranima. “Premoćna se većina slaže da su lipanj i srpanj podbacili ili se su u najboljem slučaju, bili isti kao lani”, piše.

Vlasnik i chef konobe Zijavica Stiven Vunić zadovoljan je dosadašnjim tijekom sezone, otkrio je u razgovoru za Kult Plave Kamenice. “Za nas je ova sezona, iskreno govoreći, sasvim okej. Činjenica je da je nešto manje gostiju nego lani, ali mislim da kvalitetnim restoranima to ne stvara problem. Ovo ljeto treba doživjeti kao priliku da se počnemo baviti kvalitetnim i selektivnim turizmom, o čemu se već dugo vremena govori”, istaknuo je Vunić.

“To se nameće kao jedina istina o sezoni”

Kako od turizma danas živi i Mirjana Hrga, koja je novinarstvo zamijenila konobom Mare na Osoru i samu ju je privukao članak o tome što su njeni kolege rekli o sezoni, posebno spomenuti cheg Stiven Vunić, a iznijela je i vlastito mišljenje.

“Kad imaš vremena (kao ja večeras), čitaš i razmišljaš. Čitam ono što me trenutačno zanima. Odličan tekst o sezoni.

I baš se na pola teksta zapitam: Hoće li itko reći da mu je bolje ili ćemo zapljusnuti javnost sveopćim kukanjem?

I onda… “Zijavica”. Zanimljivo, često mi moji gosti spominju taj restoran. I sada vidim da nije slučajno”, započela je Hrga.

“U nastavku, (tako je valjda namjerno tekst gradiran) sasvim je jasno da je i ostatak ekipe u grupi “odlikaša” koji ispravno procjenjuju i promišljaju. To im je donijelo uspjeh. Njima je – super. Za razliku od nekih drugih.

Podatak je to koji veseli normalnog i dobronamjernog čovjeka. Kad sažmeš sve, zaključiš iz teksta samo da je došao kraj napuhanim puranima i sitnim, bezidejnim prevarantima. Ako je tako, to i ne bi bila tako loša vijest. I, to se u ovom tekstu nameće kao jedina istina o “sezoni” “, poručila je Hrga.