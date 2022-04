MARKAČ I PETRAČ, TKO? Tatjana Munižaba provalila, Vlahov nije ni trepnuo, a društvene mreže se užarile

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

U četvrtak u jutarnjim vijestima iz Sabora se javila novinarka Tatjana Munižaba, koja je u razgovoru s voditeljem Petrom Vlahovom izgovorila gaf koji ni voditelj nije primijetio ili bar na njega nije reagirao.

“Hoće li jučerašnja ideološka rasprava zasjeniti današnju raspravu o važnom zakonu koji se tiče poljoprivrede”, pitao je Vlahov novinarku.

“U to uopće ne treba sumnjati, neovisno o važnosti, pogotovo u vrijeme ruske agresije na europsku žitnicu Ukrajinu. Poljoprivreda nikad nije atraktivna, a time ni našim političkim strankama isplativa tema kao što su to ustaše, partizani ili udbaši (…) U vrijeme dok će trajati rasprava u Saboru o poljoprivredi, Hrvoje Zekanović imat će press konferenciju, a upravo je on jučer otvorio temu o pomilovanju Markača i Petrača…”, izvijestila je Munižaba.

Vlahov je nakon njenog odgovora samo nastavio s temom o Perkoviću i Mustaču, no gledateljima Munižabin gaf nije promaknuo, zbog čega je isti postao predmetom sprdnje na društvenim mrežama.

“Neka si se ti Munižaba stigla uparadirati za Sabor, ali zato nisi plaćena”, poručila je jedna gledateljica koja je skrenula pažnju na uvijek upečatljivu dotjeranost ove novinarke.

Podsjetimo, krajem prošle godine prilikom javljanja u popodnevnom Dnevniku HRT-a, Munižaba se javila iz Sabora, no tviterašima nije promakao njen naglašeni make up.

“Jao tko je novinarku koja izvještava iz sabora ovako našminka”‘, “Na tren sam mislio da je ovo za***ancija”, “Ovo je ko turski treš film iz 80-ih”, bili su samo neki od komentara.