MARATON NADE NA BUNDEKU: Hrvatsko izdanje najpoznatije humanitarne trke

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Terry Fox je bio Kanađanin koji je odlučio ne odustati, niti ne sluteći da će svaki njegov korak, kojim je išao dalje u osobnoj borbi s rakom, postati inspiracija milijunima ljudi diljem svijeta. Njegovo nasljeđe je Maraton nade, trka koja se već 42 godine održava diljem svijeta i koja nadahnjuje ljude da djeluju na male i velike načine, kako bi pomogli onima kojima je to najviše potrebno. Hrvatska Terry Fox Run obitelj ponosno najavljuje da će se 23. izdanje ove humanitarne trke održati 25. rujna 2022. godine na Bundeku, na novoj lokaciji i to napokon ponovno uživo, nakon dvije godine virtualne trke.

Nitko, nikada, neće imati priliku reći da sam odustao!, moto je ovogodišnjeg izdanja najpoznatije svjetske humanitarne trke Terry Fox Run koja se, nakon svih izazova nastalih zbog pandemije, vraća uživo, na staze jednog od najljepših zagrebačkih parkova, na Bundek.





Tradicionalna humanitarna prodaja majica u Bogovićevoj

Ovogodišnja humanitarna akcija započinje događanjem u subotu 17. rujna, u Bogovićevoj ulici od 10:00 do 14:00 sati, kada je predviđena tradicionalna humanitarna prodaja majica. One će se moći kupovati i dalje, sve do isteka zaliha i to narudžbom putem Facebook stranice www.facebook.com/TFRCroatia, uz potvrdu uplate aplikacijom KEKS Pay.

“Sve je moguće ako pokušaš”

“Jako sam uzbuđen što će se trka Terry Fox Run ove godine ponovno održati uživo. Terry Fox pravi je kanadski junak. Unatoč svim izazovima s kojima se svijet suočava, Terryevo nasljeđe i dalje ima pozitivan globalni utjecaj. Njegove riječi ‘Sve je moguće ako pokušaš.’ inspiracija su svima nama. Drago mi je što mogu pozvati građane da 25. rujna dođu na Bundek i pridruže nam se u prikupljanju sredstava za borbu protiv raka – trčanjem, hodanjem, rolanjem ili vožnjom bicikla”, rekao je Nj.E. Alan Bowman, veleposlanik Kanade u Hrvatskoj.

U Hrvatskoj inicijativa osigurala gotovo 7 milijuna kuna za istraživanje i borbu protiv raka

Zaklada Terry Fox Run prikupila je više od 850 milijuna dolara za istraživanje raka u svijetu, a u Hrvatskoj je ova inicijativa osigurala gotovo 7 milijuna kuna, koji su donirani za istraživanja te borbu protiv raka. Prošlogodišnja donacija otišla je na adresu Zavoda za dječju onkologiju i hematologiju „Dr. Mladen Ćepulić“, kako bi se postigli što bolji rezultati tijekom intenzivnog liječenja djece s dijagnozom malignog tumora. Riječ je o odjelu koji čini stručni tim ljudi velikog srca, kojima su rad i briga za ovu djecu životni poziv. Stoga će i ovogodišnja donacija biti usmjerena upravo njima, kako bi im se pomoglo u daljnjoj rehabilitaciji i ranoj intervenciji kod djece koja imaju komplikaciju tijekom i nakon onkološke terapije.

“Humanitarna trka u spomen na Terrya Foxa dala je značajan obol u prevenciji, liječenju, a posebice u znanstvenim istraživanjima raka u Hrvatskoj. Zato pozivam sve da nam se pridruže na Bundeku i naprave još jedan korak bliže ka svijetu bez raka. Sve je moguće ukoliko se pokuša i baš zato nikada ne smijemo odustati, ni kao ljudi ni kao društvo. A ova inspirativna priča, koja u Hrvatskoj traje već 23 godine zaredom, dokaz je tome da se uvijek može učiniti nešto više i da uvijek ima nade,“, istaknuo je dr. sc. Damir Eljuga, dr. med., predsjednik Hrvatske lige protiv raka.

Hrvatsko izdanje trke Terry Fox Run održava se u organizaciji agencije MPG, Veleposlanstva Kanade i Hrvatske lige protiv raka, u suorganizaciji s Gradom Zagrebom, u suradnji s hotelom Esplanade Zagreb i agencijom XOXO, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar“.

Više informacija o 23. izdanju trke Terry Fox Run te načinima sudjelovanja i doniranja mogu se pronaći na stranici: http://www.facebook.com/TFRCroatia.