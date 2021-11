KRALJEVSKA OBITELJ OPET RATUJE S BBC-em! Meghan je ovaj put zakuhala pošteni skandal, spominje se bojkot!

Autor: T. Š.

Ako je Meghan Markle cilj bio razbjesniti čitavu kraljevsku obitelj i dovesti ih gotovo do ludila, čini se da joj je u tome uspjelo. Po svemu sudeći, ono što se sprema mogao bi biti jedan od najvećih skandala koje je uspjela prouzrokovati.

Naime, prema određenim medijskim napisima, kraljevska obitelj navodno planira bojkotirati BBC i to zbog novog dokumentarca “The Princess and The Press” (Princeza i mediji) i to na način da bojkotiraju moguće projekte u budućnosti, ukoliko palača ne dobije priliku odgovoriti na navode iz spornog dokumentarca.

Princ William već je ranije prozvao BBC, a sad su se ujedinili kraljica Elizabeta, princ Charles i William kako bi izašli na kraj s onim što smatraju da će naštetiti kraljevskoj obitelji.

Naime, u novom dokumentarcu, koji izlazi u dva dijela biti će riječi o vezi Harryja i Meghan i njihovoj odluci da odstupe od kraljevskih dužnosti i presele se u Ameriku. Prva epizoda govori o kraljičinom dijamatnom jubileju te o tome kako su mladi članovi obitelji odlično prihvaćeni u javnosti, dok drugi dio donosi detalje o svađi. Problem je nastao što zapravo nitko s dvora nije vidio dokumentarac prije njegova izlaska, a navodno su bili uvjereni da u njemu ima i priča u kojima se William i Harry svađaju preko svojih pomoćnika. Uz to, s dvora tvrde da nitko od pomoćnika nikada nije bio uključen u neku svađu kraljevske obitelji.

S BBC-a tvrde da je dokumentarac snimljen s namjerom da posluži kao primjer kako se radi novinarski posao u vezi s njima i u njemu sudjeluju brojni novinari od onih s TV-a do drugih koji rade u tiskanim medijima.

Inače, ovo nije prvi put da kraljevska obitelj ratuje s ovom medijskom kućom. Još ove godine William ih je napao nakon što je otkriveno da je novinar Martin Bashir lagao princezi Diani i lažirao dokumente kako bi mu dala ekskluzivni intervju.