Kolinda pozirala s moćnikom koji ju je spasio jednim potezom: ‘Uzbuđenje u zraku’

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović otputovala je u Pariz uoči otvorenja Olimpijskih igara, kao članica Međunarodnog olimpijskog odbora, a tim povodom jedna je od važnijih osoba na ovogodišnjim Olimpijskim igrama.

Tamo se susrela s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Dobro raspoloženi dvojac zabilježio je taj trenutak i za društvene mreže.

“Uzbuđenje i iščekivanje su u zraku dok odbrojavamo do nezaboravnog sportskog ljeta i Games Wide Open. Zadovoljstvo je ponovno biti s vama, dragi francuski prijatelji! Veliki pozdrav iz Pariza!” napisala je Kolinda uz niz fotografija.

Podsjetimo kako bivša predsjednica i francuski predsjednik već imaju razvijen prisan odnos. Mnogi se sjećaju kako je nakon 2018. godine, kada se na Svjetskom prvenstvu u Rusiji intenzivno družio s tadašnjom predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović.

Nezaboravne su ostale scene na dodjeli trofeja kada su se dva predsjednika držala ruke i Macronova gesta s kišobranom kako bi zaštitio Kolindu od kiše koja je tada padala.

Nesputanost tadašnje predsjednice vidjela se već u loži stadiona koju su dijelili ona, Marcon i njegova supruga te Vladimir Putin.

The conversation about 2018 World Cup is not complete without mentioning these two, President Kolinda Grabar-Kitarovic of Croatia and President Emmanuel Macron of France. pic.twitter.com/AcbuTk88e7









— Sola (@Advsola) April 15, 2020