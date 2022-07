‘KAO DA JE PIO IZ POGREŠNOG GRALA’: Svi komentiraju najnoviju fotografiju Donalda Trumpa

Bivši američki predsjednik Donald Trump pojavio se na turniru LIV Golf koji se održava u Bedminsteru u New Yerseyju, a koji podržava Saudijska Arabija. Osim što je privukao pažnju kad je i sam zaigrao golf, jedna od glavnih tema na društvenim mrežama bilo je njegovo lice.

Naime, Trump se pojavio u bijeloj polo majici, crnim hlačama i šilterici MAGA, a mnogi su primijetili da se više ne ističe njegovo našminkano lice, koje je često izgledalo narančasto, a bijeli podočnjaci još su se više isticali.

Iako su bore na njegovom svijetlom licu bile izraženije, mnogima se svidjelo njegovo prirodno izdanje. Korisnici društvenih mreža zaključili su da izgleda svježije i zdravije, dok su neki napisali da ga takvog uopće ne bi prepoznali, a neki su se i našalili.

“Izgleda kao druga osoba”, “Iako to ne odobravam, razumijem zašto koristi sprej za tamnjenje”,”Izgleda kao da je pio iz pogrešnog grala”, neki su od komentara.

My man lookin like he drank from the wrong grail https://t.co/P7h3M1KFir

— Matt Scalici (@MattScalici) July 28, 2022