KAKVA LUĐAKINJA! Muškarac ju pozvao na seks, a ona mu zbog glupog nesporazuma spalila kuću!

Nesretni Amerikanac jedne je noći pozvao djevojku s kojom se viđao, da dođe do njega radi seksa.

Taija M. Russell (29) iz New Yorka odazvala se pozivu, ali kada je stigla, shvatila je da je muškarčeva kuća zaključana, a on joj nije odgovarao na pozive.

“Potrošila sam novac da bih došla ovamo. Vidim da želiš umrijeti”, napisala mu je u poruci, a zatim je spalila njegovu kuću.

Chile, this woman doesn’t play when it comes to her “D” appointments. Taija M. Russell was arrested and charged with attempted murder and aggravated arson after allegedly setting a house on fire, which reportedly left a man with first and second degree b… https://t.co/Yg1aYUFVw1 pic.twitter.com/l1CH3XbdgP

