KAKVA JAVNA SRAMOTA! Iskoristila dva džokera kako bi odgovorila na OVO pitanje

“Tko želi biti milijunaš” jedna je od najpoznatijih emisija ljubitelja kvizova. Natjecatelji moraju odgovoriti na postavljena pitanja, a imaju i tri džokera koja mogu iskoristiti ako ne znaju odgovor.

Prvih nekoliko pitanja obično su vrlo jednostavna, kako bi se razbila trema i nervoza natjecatelja. No, jedno od ‘težih’ zakačilo je mladu 26-godišnju Su Ayhan koja se osramotila u turskoj emisiji “Tko želi biti milijunaš”.

Na pitanje “Gdje se nalazi Kineski zid”, natjecateljica je od ponuđenih odgovora “Kina”, “Indija”, “Južna Koreja” i “Japan” prvo iskoristila džoker “pitaj publiku”, na što je točno odgovorilo samo 51 posto publike, što je natjecateljicu još više zbunilo pa je odlučila iskoristiti i drugi džoker “zovi” i točno odgovorila na ovo “teško” pitanje zahvaljujući svom prijatelju.

U svoju obranu natjecateljica je poslije izjavila da se može koristiti džokerom onako kako želi. Šteta, jer da ih nije odmah iskoristila, možda ne bi ispala već na sljedećem pitanju.

