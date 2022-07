KAKO SMO DOVELI RIBLJU ČORBU: Hrvatski izdavač im pripredio luskuzni tretman. ‘Ako vam je to loše, pošaljite sve na neko mjesto’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Riblja čorba, jedan od najuspješnijih i najtiražnijih regionalnih rock bendova, objavio je 1984. godine album “Večeras vas zabavljaju muzičari koji piju”.

U pitanju je jedini album koji su objavili za Jugoton, a koji je s godinama stekao kultni status. Riblja čorba je ušla u povijest naše diskografije tako što je među rijetkima miksala album u Eden Studios u Londonu i to na vrpcama high-speed brzine – 30 inča u sekundi, odnosno 76,2 centimetara u sekundi, što je najviši standard profesionalnih snimaka na analognim magnetofonima. Miks albuma “Večeras vas zabavljaju muzičari koji piju” rađen je u ožujku 1984. godine u Eden Studios u Londonu, producenti su bili Kornelije Kovač i Riblja čorba, a inženjer Bob Painter.

38 godina kasnije album dobiva zasluženi tretman zahvaljujući izdavačkoj kući Croatia Records koja će ovoga petka, 8. srpnja u prodaju pustiti reizdanje vinila rezanog u pola brzine u Abbey Road Studios u Londonu. Half-speed master radio je Miles Showell. Da priča bude još bolja, pjesme su samo za ovu prigodu remasterirane upravo s high speed magnetofonskih vrpci. Remaster je radio Goran Martinac u Croatia Records Studiju koji je pripremio i Hi-res (96kHz/24-bit) verziju albuma za streaming servise koja je od danas dostupna. Album možete poslušati OVDJE.





Vinilno reizdanje albuma, kao što je to bila praksa i s prethodnim reizdanjima Croatia Recordsa, nosi prefiks luksuzno. Uz 180-gramski crni vinil gatefold pakiranje donosi i bogatu popratnu knjižicu na 12 stranica s velikim tekstom ili svjedočanstvom glavnog urednika Jugotona i dugogodišnjeg urednika Croatia Recordsa, Siniše Škarice, koji je opisao trenutak dovođenja Riblje čorbe u tadašnji Jugoton i popratna događanja u diskografiji, ali njihov odlazak.

“Zvonio je onaj stari broj 041/216-915 (‘Zagreb ima isti pozivni’!). ‘Molim?’ Dobro se sjećam, javio sam se zamalo pjevajući kako to ponekad znam u skladu s dobrim raspoloženjem, ali svakako u neskladu s petkom, u kasno poslijepodne, kada te sutra čeka radna subota. Jesam li to slutio dobre vijesti s druge strane žice? Međutim…”, započinje sjajan popratni tekst Siniša Škarica, a završava ga sljedećim riječima: “Ako vas nisam uspio uvjeriti da su ‘Muzičari koji piju’ u samom vrhu Čorbine produkcije, odnosno ako vam nisam pomogao objasniti razloge zbog kojih su moguće zaista pali na ljestvici vaših očekivanja… ako ste ostali tvrdoglavo pri tome da je ‘Večeras vas zabavljaju muzičari koji piju’ lošiji album, odbačen iz vaše pobožno čuvane kolekcije, onda vam predlažem da sve pošaljete na neko mjesto, upravo onako kako bi to učinio vaš junak, i zaboravite da ste potrošili vrijeme čitajući ove uzaludne retke.”

Tekst Siniše Škarice prate sjajne studijske i live fotografije Zorana Trbovića na kojima možemo vidjeti tadašnju postavu benda: Borislav Bora Đorđević (vokal), Momčilo Bajagić Bajaga (gitara), Rajko Kojić (gitara), Miroslav Miša Aleksić (bas gitara) i Vladimir Vlada Golubović (bubnjevi). Temeljen na originalnom dizajnu Jugoslava Vlahovića, likovnu prilagodbu reizdanja radio je Darko Kujundžić.

Album će od petka, 8. srpnja biti u prodaji po cijeni od 169 kuna, a od danas ga možete poslušati na svim streaming servisima u Hi-res ili Hi-fi rezoluciji, odnosno kvalitete 96 kHz/24-bita.