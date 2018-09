KAKO MU JE SAMO ZAPAPRILA: Trudnica sjela na čovjeka koji joj se nije želio ustati

Od malih nogu svi smo naučeni kako se treba ustajati u javnom prijevozu trudnicama, roditeljima s malom djecom i starijim sugrađanima, međutim to nije uvijek tako.

Australka Byrdie Lee-Kennedy koja je u osmom mjesecu trudnoće naišla je na jednog muškarca koji je odbio pomaknuti torbu kako bi ona mogla sjesti, pa je učinila jedino što je mogla – sjela je na njega.

“Konačno se dogodilo u osmom mjesecu trudnoće. Upravo sam sjela na ruku muškarca i njegovu torbu jer je nije htio pomaknuti s posljednjeg slobodnog sjedala u autobusu. Sada se vozimo u tišini”, napisala je na Twitteru

Well it finally happened in my 8th month of pregnancy, I just sat on a man’s hand and bag when he wouldn’t move them off the last spare seat on the bus. We’re now sharing a very quiet ride.

