Kako izgraditi ugled i karijeru te napredovati na svom radnom mjestu

Što je uopće potrebno da biste napredovali i kako popraviti loše poslovne navike? Bez obzira na to o kakvoj se vrsti posla radi, sigurni smo da uvijek možete izvući najbolje, ali ponajprije treba da imate veoma dobru taktiku, radnu naviku i svakako želju za napredovanjem.

Ako vam se posao svodi samo na to da čekate kraj radnog vremena, ne ispunjavate radne obaveze i toliko vam je dosadno da se počinjete svađati sa svima i uplitati u priče koje vas se uopće ne tiču, u krajnjoj mjeri ni ne zanimaju – sigurno nećete daleko dogurati.

Što je uopće potrebno da biste napredovali i kako popraviti loše poslovne navike? Evo nekoliko savjeta…

Budite svoji

Prepoznajte situaciju. Nemojte se previše smješkati i biti uslužni koliko god da to bilo potrebno. Dobit ćete etiketu osobe koju je lako iskoristiti, koja nema stav i u najgorem slučaju ulizice. Ali opet, s druge strane, nije potrebno biti ni otresit u svakoj situaciji.

Kombinacija smijeha i radišnosti uvijek je najbolja opcija. Naučite reći ne i ne dajte da vas etiketiraju.

Izgledajte poslovno

To ne znači da ćete uvijek nositi siva odijela ili bež džempere. Ali imati barem dva poslovna kostima za različite situacije nikako nije višak.

Nadalje, uvijek budite čisti, uredni, mirisni i ostavljajte svoje radno mjesto čisto i uredno, posebno ako iza vas dolazi drugi kolega/kolegica na posao. Ostavite li kakvu poruku ili bombon, nećete pogriješiti, ali nemojte to raditi stalno.

Poradite i na držanju. Leđa bi trebala uvijek biti ravna, a vi uspravljeni i trunku podignute glave. Ne previsoko. Osim što izgledate zanosno i u drugima izazivate poštovanje prema vama, vrlo je zdravo i uvijek se preporučuje.

Radne navike

Obavljajte svoje dužnosti do kraja i na vrijeme. Pokušajte osmisliti neki projekt za svoju tvrtku ili se sami raspitajte kako možete napredovati. Ne vjerujte previše u priče kolega kada vam kažu da u vašem poslu nema pomaka, jer uvijek možete pronaći nešto zbog čega vas mogu nagraditi ili unaprijediti.

Postanite radnik mjeseca, napravite popis novih ideja, cijena, pravila ili nečeg trećeg što bi moglo pridoneti poslu koji radite.

Uvijek učinite više od drugih i dajte do znanja da imate želju za karijerom, učenjem i stvaranjem novog. Nećete proći neopaženo.

Odnos s kolegama

Neka bude zabavan u privatnom životu, ali donekle distanciran na poslovnom. Kada ste na poslu radite, jer za to primate novac. Ne upuštajte se u tračeve, pričanje o kolegama iza leđa. Nemojte pričati o svom privatnom životu više nego što je to potrebno. Ne dopustite da vaš poslodavac stekne dojam kako ste neozbiljni i lijeni.

Ako i dobijete bilo kakav prigovor, nemojte se opravdavati. Prilikom zapošljavanja pristali ste na određenu radnu etiku, ponašanje i pravila. Ako vam se nešto ne sviđa, prvo odradite to do kraja pa tek onda razgovarajte o tome. Nemojte se odmah naduriti i reći – ja to neću raditi jer i sami znate da uvijek ima netko tko hoće.

Ovdje se ne ubrajaju nemoralna pitanja i rad. Budite ono za što ste plaćeni, što ste prilikom zapošljavanja i obećali. Ako vam je puna kapa svega radije vi dajte otkaz nego da ga dobijete.

Napredovanje i povišica

Samo napredovanje nije takvo da se jednom potrudite, a ostale dane bude kao i inače. Budite primijećeni od poslodavca. Potrudite se barem mjesec dana da radite svoj posao za čistu peticu i još pritom dodajte nekoliko projekata ili ideja.

Ako se vaš trud ne cijeni, i vi to jasno vidite, upitajte poslodavca radite li nešto pogrešno te idete li u dobrom smjeru. Neka vidi da ste zainteresirani. Sigurni smo da ćete na kraju ipak dobiti što želite.

Ako ste ipak okruženi takvom sredinom da zaista nikog nije briga što kvalitetno radite, radije se nemojte truditi. Pronađite dodatan posao ako imate priliku i raspitajte se na istom o napredovanju.