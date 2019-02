Kada je bolje prati kosu? Ujutro ili uvečer? Odgovor je zapravo logičan

Autor: ZG/Dnevno.hr

Općenito bi kosu trebalo prati otprilike svaka tri dana, ali to naravno varira od individue i tipa kose. Pranje kose za neke je velik poduhvat jer iziskuje dosta vremena za stiliziranje ili se zbog gustoće sporo suši. No postavlja se još jedno pitanje, a to je: u koje doba dana je najbolje prati kosu?

Možda do sada niste o tome razmišljali, ali sad je pravo vrijeme da obratite pozornost na to kakva vam je kosa ujutro nakon što ste je uvečer oprali. Vjerojatno ćete primijetiti da je kosa oprana prije odlaska na spavanje nešto masnija bez obzira na to što ste je osvježili. Vaše tjeme zapravo nije znatno prljavije nego mu nedostaju volumen i tekstura, što može stvoriti neželjen učinak.

Kada kosu peremo uvečer, najčešće odmah potom legnemo u postelju, a u tom slučaju dlaka nema vremena da se i sama osuši i nabuja, pa se još pritiskom na uzglavlje dodatno ravna, odnosno gubi na volumenu. Upravo se zato ujutro budite s beživotnom frizurom na koju morate potrošiti određeno vrijeme kako bi vratila svoj pravi izgled.

Pri pranju kose u jutarnjim satima ili u rano poslijepodne priča će biti drukčija jer će se vlasi slobodno rasporediti i imati dovoljno vremena za ono potpuno i temeljno sušenje bez obzira na to što ste iskoristili sušilo za kosu.

Ako ipak nemate vremena da ovaj ritual obavite u prijepodnevnim satima, obratite pozornost da nakon večernjeg kupanja ipak pola sata do sat ne prislanjate glavu ma uzglavlje.