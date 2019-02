Josip Radeljak brutalno izvrijeđao Jelenu Veljaču: ‘Razroka nas svakodnevno podučava životu…’

Autor: Dnevno.hr

Senzacionalnu priču o Ivani Vidi, suprugi hrvatskog reprezentativca Domagoja Vide, i njezinoj spremačici koja joj je ‘krivo’ oprala odjeću, ovih je dana popratila široka javnost.

Cijela afera poznata pod nazivom ‘slučaj spremačica’ raširila se medijima i društvenim mrežama, a posebno se nije svidjela Jeleni Veljači koja je na Ivaninu fotografiju odgovorila podužim statusom na Facebook-u.

Podsjećamo što je napisala Jelena Veljača.

“Meni je ok da kažeš prijateljici ili u zatvorenoj grupi ili na zatvorenom profilu na kojem imaš 200 ljudi: ‘Isuse, uništila mi je vestu u kojoj mi grudi izgledaju brutalno i koja me ne pika kadaju odjenem bez grudnjaka… Ali na Instagramu? To ti je meni kao priča o muškoj poziciji moći. Zašto je profesor kriv ako ima seksualne odnose sa studenticom koja ga se bojala pa je spavala s njim u nejasnoj iluziji da će joj to nekako pomoći. Barem da prođe ispit. Ne, iako je punoljetna, nisu ravnopravni i ravnopravno ne snose odgovornost. Tako je i ovo. Imam bedinericu i ja. Al ne bi mi na pamet palo trashati je na Instagramu. Ne samo zato što je to znak nedostatka stila (iako je), nego i zato što mi je jasno da imam upper hand kao netko tko a) plaća tu osobu, b) ima 36 tisuća pratitelja, c) o čijoj volji ovisi njezina egzistencija”, napisala je Veljača.

No, ono čemu se zasigurno nije nadala Jelena je komentar koji joj je uputio Josip Radeljak.

“Gle – razroka i rahitična nas svakodnevno podučava životu i pristojnosti, dok svojim ponašanjem to svakodnevno i pobija !!?”, napisao je na Facebook-u i objavio link na članak u kojem je Veljača komentirala slučaj Ivane Vide.

Radeljak je i prije prozivao Jelenu Veljaču, a jedan od većih sukoba izbio je kada ju je optužio da se poslužila njegovim razvodom s Vlatkom Pokos kako bi napisala scenarij za seriju ‘Zakon ljubavi’. Jelena je to porekla.