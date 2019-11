JESTE LI POSEBNIJI OD DRUGIH? Donosimo popis fizičkih karakteristika koji imaju samo rijetki ljudi na svijetu

Ne postoje dvije iste osobe na ovome svijetu. Svaka je vaša karakteristika posebna i jedinstvena, ali neki su ipak posebniji od drugih. Koje su boje vaše oči, koja je boja vaše kose, znate li svoju krvnu grupu? Ovo su naime samo neke od odlika koje stručnjaci ističu kao rijetke i samo se određeni sretnici mogu pohvaliti s njima. Kad promatramo nas u usporedbi s drugim vrstama na zemlji, ljudi imaju iznenađujuće sličan genetski kod, no već male mutacije donose promjene.

Oči u različitim bojama

„Heterokromija“ je stanje koje karakteriziraju oči u različitim bojama. Ova je pojava mnogo češća kod životinja nego kod ljudi, jer manje od 1 posto svjetske populacije ima ovo stanje. Heterokromija je rezultat relativnog viška ili manjka melanina (pigment). Može biti nasljedan, zatim posljedica genetskog mozaicizma ili može biti posljedica bolesti ili ozljede. Takva anomalija u povijesti bila je ozloglašena te se smatralo da su osobe s heterokromijom sklone vještičarenju zbog navodne pojačane osjetilnosti i povezanosti s božanstvima. Jedno vjerovanje heterokromiju naziva očima duha te tvrdi da ovakve osobe mogu u isto vrijeme promatrati i nebo i zemlju – najčešće su boje plava i zelena te se vjerovalo da je osoba plavim okom povezana s nebom, a zelenim sa zemljom. Ova egzotična pojava danas izaziva zanimanje i pozitivne reakcije javnosti. Neke slavne osobe s heterokromijom su glumice Kate Bosworth, Mila Kunis i Olivia Wilde te glumci Robert Downey Jr. i Josh Henderson.

Rebro viška





Fizička karakteristika koju možda imate, ali je niste primjetili. Većina ljudi ima ukupno 24 rebra, po 12 na svakoj strani, ali oni rijetki imaju još jedno rebro „viška“ koje se zove „cervikalno rebro“. Mnogi niti ne znaju da imaju rebro viška, a u vrlo rijetkim situacijama može izazvati pritisak na krvne žile, što opet izaziva bolove.

Zlatna krv

Ako mislite da je najređa krvna grupa AB negativna, ne griješite, ali postoji nešto što doktori nazivaju „zlatnom krvi“. Krv bez Rh-antigena je nemoguće klasificirati u određenu krvnu grupu, jer je to baš ono što je određuje. Godine 1961. jedan nepoznati Australalac postao je prvi čovek s ovom rijetkom pojavom. Znanstvenici su pronašli od tad tek 40-ak ljudi na cijelom svijetu s ovom mutacijom. Ono što ovu krv čini posebnom je to što je znatno bolja kao univerzalni davatelj i od krvne grupe 0 te je kompatibilna sa svim drugim rijetkim krvnih grupama, no nažalost je u svijetu tek devet živih donora. Oni koji ju imaju su s jedne strane počašćeni jer mogu spasiti život svima, no ako su oni u opasnosti njima može pomoći samo devet ljudi na svijetu.

Nelomljive kosti

Starenje rezultira brojnim posljedicama za tijelo, a jedna od najpoznatijih je smanjivanje gustoće kostiju zbog čega one postaju lomljive. Postoje ljudi koji se ne moraju mučiti s unosom kalcija To su ljudi koji imaju rijetku genetsku mutaciju gena LRP5 i zbog toga imaju veću gustoću kostiju. Njihove kosti su nelomljive. Ljudi s ovom karakteristikom teško mogu ostati iznad površine vode dok plivaju. Taj se gen može pronaći kod pripadnika nizozemske i afričke populacije. Ako se kod čovjeka javi samo jedna kopija gena, njegove su kosti iznimno snažne i u starosti, no već dvije kopije tog gena mogu uzrokovati probleme poput gigantskog i nekontroliranog rasta.

Crvena kosa

Iako je posljednjih godina prilično popularna, prirodna crvena kosa je u stvari veoma rijetka. Točnije, crvenom kosom može se pohvaliti samo 2% svjetske populacije.

Sive oči

Manje od 1% populacije može se pohvaliti sivim očima. Sive oči se najčešće javljaju u zapadnoj i istočnoj Europi, a jedina boja koja je rjeđa od ove je ljubičasta. Ljubičastu boju očiju imala je slavna glumica Elizabeth Taylor. Riječ je o albinizmu i ekstremno plavim očima.

HIV im ne može ništa

Razne stvari mogu ugrožavati ljudsku rasu, a infekcija HIV-om je svakako jedna od njih. Vrlo zarazan virus od kojeg u nekim afričkim zemljama boluje svaki treći čovjek za neke ipak nije nikakva prijetnja – oni su sretnici s genetskom mutacijom koja blokira protein CCR5. Virus HIV-a koristi taj protein kao vrata za ulaz u ljudsku stanicu, pa u njihove stanice virus ne može ući. Ipak, ta genetska mutacija pogađa tek jedan posto bijelaca.